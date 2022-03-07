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FIA, 2022 araçlarının minimum ağırlığını sadece 3 kg artırmaya hazırlanıyor!

10 F1 takımından dokuzundan gelen talebin ardından FIA, araçların minimum ağırlığında küçük bir artışa gidecek ve başlangıçta 795 kg olan minimum araç ağırlığını 3 kg daha artıracak.

FIA, 2022 araçlarının minimum ağırlığını sadece 3 kg artırmaya hazırlanıyor!
Roberto Chinchero
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Formula 1, 2022'de uygulanacak minimum ağırlıkla ilgili zorlu sorunu çözüme kavuşturdu. Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre FIA, 795 kilogramlık minimum ağırlığını 3 kg artırmayı kabul etti. FIA bu kararı, Barselona testlerinin ardından birden fazla takımdan gelen talep üzerine aldı.

Resmi karar Bahreyn'de onaylanacak fakat her şey ayrıntılı olarak tanımlanmış durumda

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Birkaç takım 795 kg'lık limit içinde kalabilmenin zorluklarına dikkat çekerek, minimum araç ağırlığında önemli bir artış talep etti. Talep edilen sayılar 10 hatta 15 kg'ı bulmuştu.

FIA, bütçe sınırı yönetmeliği felsefesi nedeniyle ağırlık artışına yanaşmıyordu ve bundan ötürü görüşmeler son haftalarda devam etti.

Sonunda yönergelerden pek de uzak olmayan bir orta yol bulundu ve 3 kg'lık bir artış gerçekleştirildi.

Üç kilogramlık artış, FIA tarafından şu şekilde açıklanıyor; 4 lastiğin/jantın prototiplere kıyasla beklenenden daha ağır olması nedeniyle 1 kg, daha önce hesaba dahi katılmayan jant kapakları için 1 kg ve Barselona'da ortaya çıkan bazı problemlerden sonra araç tabanının güçlendirilmesi için 1 kg.

Böylelikle FIA, minimum araç ağırlığını 798 yapacak ve aşmaktan hoşlanmadığı 800 kg barajının içerisinde kalacak.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

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