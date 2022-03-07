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Williams sürücü akademisine katılan son isim Ollie Gray oldu

Williams Racing bugün yaptığı açıklama ile sürücü akademisine katılan son ismin Ollie Gray olduğunu açıkladı.

Williams sürücü akademisine katılan son isim Ollie Gray oldu
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Williams, Dorilton Capital'e satılmasının ardından genç sürücü akademisine yeni isimler getirmeye başlamıştı.

Bu kapsamda sürücü akademisine katılan son isim karting sürücüsü Ollie Gray oldu.

Britanyalı genç yetenek, artık Williams'ın akademisinde yer alan isimlerden birisi olacak ve bu yıl Carlin ile beraber Britanya F4 Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Britanyalı sürücü, "Bugün kariyerim için özel bir gün çünkü resmen Williams'ın bir parçası olduğumu açıklayabilirim."

"Williams, Formula 1'de çok büyük bir geçmişi ve başarısı olan harika bir takım ve umarım bir gün bu başarılara katkıda bulunabilirim."

"Takımla çalışmaya başladığımda, ana hedeflerim 2022 sezonuna odaklanıp, hem pistte hem de pist dışında bir sürücü olarak gelişmek olacak. İşe koyulmak için sabırsızlanıyorum."

"Şimdiye kadar motor sporları kariyerimde rol oynayan birçok insan var. Herkese, özellikle de Sven, Jost ve Williams Racing ekibine bana olan inançlarından ötürü teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Gray, geçen yıl da Britanya F4'te yarışmış ve iki galibiyet aldığı yılı 173 puanla yedinci bitirmişti.

Williams Sportif Direktörü Sven Smeets "Oliver'ı Williams Racing Sürücüsü Akademisi'ne davet etmekten son derece memnunuz."

"Karting kariyeri boyunca yeteneğini gösterdi ve takım, tek koltuklu araçlarla ilk yılında ortaya koyduğu performanstan etkilendi."

"Hepimiz, motor sporları basamaklarını çıkarken kendisini en iyi şekilde desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz ve onun takımımıza büyük bir değer katacağından eminim." dedi.

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