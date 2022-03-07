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Formula 1 / Emilia Romagna GP Son dakika

Resmi: Imola, 2025 yılına kadar Formula 1 takviminde!

Formula 1 ve Imola arasında gerçekleştirilen görüşmeler olumlu şekilde sonuç verdi. Taraflar, 2025 yılına kadar geçerli olacak yeni bir anlaşma imzaladı.

Resmi: Imola, 2025 yılına kadar Formula 1 takviminde!
Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Imola, 2025 yılına kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmaya devam edecek. Liberty Media ile Imola arasındaki anlaşma, üç yıl daha (2022, 2023 ve 2024) uzatıldı. İtalya bu anlaşma ile artık takvimde iki yarışa (Monza ve Imola) sahip olacak

COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilen yarışlardan birisinin yerini almak adına 2020 yılında takvime dönen Imola, son iki yılda kapalı kapılar ardında iki yarış düzenlemişti. Bu yıl takvimde kalmaya devam eden efsanevi pist, F1'e dönüşünden bu yana ilk kez seyircili bir yarış düzenleyecek.

ACI Başkanı Angelo Sticchi Damiani, Imola için F1'le yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve bundan memnun olduğunu söyledi.

Damiani, "Liberty Media ile varılan anlaşmadan çok memnunum. Karmaşık bir sözleşmeydi fakat önemli olan 2025 yılına kadar Imola'da yarış düzenleyeceğimizi onaylamış olmamız."

"Önümüzdeki birkaç yıl boyunca İtalya'da iki Formula 1 yarışımız olacak. Bu, harika bir ekip çalışmasıydı. Hükümete, Başbakan Mario Draghi'ye, Dışişleri, Maliye ve Altyapı Bakanlıklarına ve Emilia-Romagna Bölgesi'ne teşekkür etmeliyim." dedi.

Stefano Domenicali de, "Emilia Romagna Grand Prix'si için Imola ile mükemmel ortaklığımızı 2025 yılına kadar sürdüreceğimiz için çok mutluyum.” dedi.

Liberty Media ile yapılan anlaşma, yıllık 25 milyon dolar değerinde olacak. Fakat yarış organizatörleri, yarışın COVID-19 nedeniyle seyircisiz gerçekleşmesi durumunda yıllık 10 milyon doları aşmayacak bir ücret ödeyecek.

Bu, F1'in ihtiyaç duyduğu en düşük ücretle örtüşüyor. Anlaşmanın finansmanına hükümet ve Grand Prix'nin isim haklarını alan yerel Emilia Romagna bölgesi yardım etti.

Bu da Imola'nın 2025 yılına kadar takvimde kalmasını sağladı.

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