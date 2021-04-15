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Formula 1 / Son dakika

FIA, 2021'de seyircili yarışlar düzenlenmesinin “çok zor” olduğunu düşünüyor

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FIA'nin yeni Medikal Kurtarma Ekibi Başkanı Dr. Paul Rea, taraftarların bu yıl Formula 1 yarışlarına geri dönmesinin zor olacağını söyledi.

FIA, 2021'de seyircili yarışlar düzenlenmesinin “çok zor” olduğunu düşünüyor

Rea, 2021'teki belirli yarış hafta sonlarında taraftarlara izin verilmesi durumunda tedbir ve güvenlik ihtiyacını vurguladı.

COVID-19 kısıtlamaları çoğu zaman birbirine benzer olmasına rağmen kurallar ülkeden ülkeye değişebiliyor. Bu nedenle kısıtlamalar azalmaya başlayana kadar her yarışın, vaka bazında değerlendirilmesi gerekiyor.

Örneğin Monako, mayıs ayındaki Grand Prix'yi seyircili olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor ve hatta Charles Leclerc fanlarına özel bir tribün bile olacak.

Diğer tarafta, aşılama çalışmalarının başlamasıyla birlikte taraftarların mümkün olan en kısa sürede tribünlere dönebilmesi için de umutlar var.

Dr. Rea, FIA'nın Auto+Medical dergisine "Bu yılın büyük bir zorluk olacağını düşünüyorum." 

“Takımların açısından bakarsak, bu durumu bu yıl daha iyi yöneteceklerini düşünüyorum çünkü herkes geçen yılki protokollere aşina."

“Bunun bir başka yönü de, ülkeden ülkeye kuralların geçen yıla göre çok daha bütünsel ve benzer olması, çünkü insanlar kuralları anlamak için çok fazla zamana sahipti."

“Bir organizatörün açısından bakarsak, seyircilerin önemini biliyoruz, ancak bence her şeyin riske atılmaması için bunun güvenli şekilde yapılması gerekiyor."

“Seyircileri spora geri getirmek hâlâ zor olacak ancak sezon ilerledikçe aşıların nasıl devam ettiğini göreceğiz ve hükümetlerin kısıtlamaları nasıl değiştireceğini inceleyeceğiz.” dedi.

Ancak Belçika Grand Prix'sinin ticari direktörü Stijn de Boever, bu sezon taraftarların olduğu normal bir yarış hafta sonu düzenlemenin neredeyse imkansız olacağını söylüyor.

Bununla beraber, bir yarışın daha taraftarlar olmadan gerçekleşmesini istemiyor.

De Boever, Algemeen Dagblad gazetesine şöyle konuştu: "Her şeyi normal bir GP olacakmış şekilde hazırlıyoruz ancak zor görünüyor. Gerçekten çok zor. Seyircisiz bir yarış daha mı? Bu hiç hoş olmaz.”

“Umudumuz var ama şu an üçüncü kez ‘tam kapanma’ içindeyiz. Mayıs ortasından önce Belçika hükümetinden bir cevaba ihtiyacımız var. Nelere izin verilecek? Onlar ne düşünüyorlar? Ne yapılabilir?”

“Biz zamanında onlara yardım ettik. Bu sporun tarihinin bir parçasıyız, en eski yarışlardan biriyiz. Ben herhangi bir baskı hissetmiyorum. Ancak sonuçta, sadece pistte birkaç araç görmek adına bir etkinlik organize etmek çok ilgi çekici gelmiyor.”

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Editör Selin Elif Köse

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