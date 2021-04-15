Brundle: "8. şampiyonluk Hamilton’ın geleceğini belirlemeyecek"

Geçen sezon, Michael Schumacher'in rekoruna ulaşarak yedinci dünya şampiyonluğunu kazanan Hamilton, kontratını sadece bir yıl uzatmıştı.

Ona, sekizinci şampiyonluk için savaşma ve eğer başarılı olursa bu rekoru kırma fırsatı veren bir sezon olacak. Peki, sırada ne var?

Bazı uzmanlar ve sürücüler, her şeyin Hamilton'un bu yılki şampiyonluğu kazanıp kazanmayacağına bağlı olduğuna inanıyor çünkü sekizinci şampiyonlukla birlikte en çok galibiyet ve en çok pole pozisyonu gibi tüm büyük rekorların sahibi olacak.

Ancak Brundle, Hamilton'ın kaç şampiyonluğu olursa olsun 2022'de devam edeceğine inanıyor. Her şeyin, yeni dönemde kazanabileceğine inanıp inanmadığına bağlı olduğunu düşünüyor.

Brundle, katıldığı "In the Fast Lane" podcastinde şunları söyledi: "Hayır, bence hâlâ kazanabileceğini hissedip hissetmeyeceğine bağlı olacak."

"Bahreyn'de en iyi sürüşlerinden birini gösterdi. Hamilton'ın da her zaman dediği gibi istediği tek şey, rekabet."

"Açıkçası 36 yaşında olduğu için Formula 1 kariyerinin sonuna, başlangıcından daha yakın ama bence ona kimin doğru aracı verebileceği, bundan zevk alıp almadığı ve hâlâ bunu yapmaya devam etmek istemesine bağlı."

"Paraya ihtiyacı olmadığı ortada ama adrenalinden aldığı bu zevkten uzaklaşması gerçekten zor."

“Sürücüler için bir yıl geç ayrılmaktansa bir yıl erken ayrılmaları her zaman daha iyidir, ki şu anda bunun bir örneğini Sebastian Vettel ile görüyor olabiliriz ama Lewis'in ağırdan alacağını ve nasıl hissettiğini göreceğini düşünüyorum.”

İngiliz pilot, geçmişte 2022'nin yeni nesil araçlarını görmek için biraz daha kalmak istediğini belirtmişti.

Formula 1, yeni araçların arasındaki yakın mücadeleyi artırıp birbirlerini daha kolay geçebilmelerini sağlayarak yarışları daha heyecanlı bir hâle getirme umuduyla gelecek sezon zemin etkili aerodinamiye geçiyor.

Yeni kuralların işe yarayıp yaramayacağını ya da Mercedes'in dominasyonunun bitip bitmeyeceği sorusuna Brundle şöyle yanıtladı: "Bunun için takımları sopayla itelemeniz gerekecektir çünkü kazanmaları çok zor."

"Ve Mercedes'e gelince, pistteki birinci ve ikinci olup, herkese tur bindirmek istiyorlar. Onların mükemmel bir yarış ve mükemmel bir sezon fikri bu demek oluyor."

“İşlerini böyle yapıyorlar ve şu anda herkesin işi, onları durdurmaya çalışmak."

“Yeni araçların birbirlerini daha yakından takip edebilmeleri gerekiyor. Benim için, araçların tur zamanı açısından ne kadar hızlı olduğu önemli değil."

“Formula 1 araçlarının, elbette dünyadaki en hızlı araçlar olmaları gerekiyor ki açık ara öyleler, bu yüzden bu konuda daha rahatlar."

"Onlara baktığımızda en hızlı görünüyorlar. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Ancak sporda tehlikeye ihtiyacınız var. Mükemmelliği takdir edebilirsiniz. Bu her zaman olmuştur. Mesela Williams, Ferrari, McLaren, Red Bull veya Mercedes-Benz 'in domine ettikleri dönemlerde olduğu gibi."

“Fakat bu mükemmeliyet yakın rekabet olduğu sürece iyidir. Kim oturup, daha henüz yarış başlamadan sonucunu tahmin edebildiğiniz bir spor etkinliğini izlemek ister ki?”

“Yeni kurallarla ilgili ana konu bütçe sınırı. Ortalığı karıştıracak gibi gözüküyor çünkü artık takımların elinde var olanlar ve olmayanlar çok farklı olmayacak."

“Elinde var olan takımlar kaynağa sahip, Mercedes şu anda 2022 araçları için her şeylerini ortaya koyacak ve Red Bull da aynısını yapacak. Daha küçük takımlar ise, sadece ellerinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanacak."

"Azalan verim kanununa göre çok iyi bir araç yapabilirsin ama sonra diğerleri bunu kopyalayabilir, alabilir ve öğrenebilir. Ancak, araçlar birbirlerini burundan kuyruğuna kadar takip ettiklerinde, DRS'nin sahte unsurundan uzaklaştığımızda ve bazı saf sürüşleri gördüğümüzde bu gerçek bir kazanan olacak.”