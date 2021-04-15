Grosjean, IndyCar'da "eşit araçlara" sahip olduğu için mutlu

Romain Grosjean'ın 2012'de başlayan Formula 1 macerası, 2020 sezonunun ardından sona erdi ve Fransız pilot artık IndyCar'da yarışacak.

IndyCar'da takımlar arasında neredeyse hiç fark olmadığı için, sürücülerin birbirleriyle mücadele etmesi Formula 1'e kıyasla daha kolay.

Geçtiğimiz haftalarda ilk IndyCar testini tamamlayan ve testten memnun ayrılan Grosjean, eşit araçlara sahi oldukları IndyCar'da yarışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

RaceFans'e konuşan Grosjean, "Bana göre IndyCar, en iyi pilotların yer aldığı, en üst seviye mücadelenin olduğunu ve en iyi yarışların gerçekleştiği harika bir seri. Arkadaşlarınızla ve rakiplerinizle hemen hemen aynı araçlarla yarışma şansına sahipsiniz."

"Diğerleriyle aynı araçlara sahip olma fırsatı yakaladığım son sene 2011'di ve o zaman GP2'de yarışıyordum. Formula 1'de birkaç kez galibiyete çok yaklaştım. Fakat Raikkonen ve Vettel'in her şeye hakim olduğu bir döneme denk geldim. Yani birkaç kez galibiyete yaklaştım ama her yarışta bu fırsatım olmadı." dedi.

Grosjean, bu yıl IndyCar'daki 17 yarışın 13'üne katılacak. Çünkü oval yarışlarda yer almak istemiyor.

Geleceğine de değinen Grosjean, "Gelecekle ilgili doğrudan bir cevabım yok. Amerika'da geçirdiğim zamandan keyif alırsam, harika bir iş yaparsam, yapmak istediğim şeyin bu olduğunu hissedersem ve iyi şekilde yarışıp, güzel bir iş çıkarabilirsem tabii ki burada kalırım."

"Bu, şu anda benim için pek çok yönden önemli bir meydan okuma. Yeni bir serideydim ve çok fazla seyahat etmeliyim çünkü ailem Avrupa'da. Bazen koca bir ayı onları görmeden geçirmem gerekecek. Bu da baba olduğunuz zaman sizi oldukça zorluyor."

"Yine de denemeye hazırım. Söylediğim gibi, eğer her şey yolunda giderse gerçekten keyif alırsam burada gerçekten büyük fırsatlara sahip olacağım."

"35 yaşındayım ve bu yüzden hâlâ önümde yarışabileceğim yıllar var. Buradaki Scott 40 yaşında, Will 40 yaşında, Sebastien 42 yaşında. Hâlâ çok iyi sürüyorlar. Yani önümde birkaç yıl daha olduğunu görüyorum ve dediğim gibi, eğer burada keyif alıyorsam devam edebilirim." dedi.