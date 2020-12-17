FIA, 2021 F1 sezonu için katılım ücretlerinin son halini yayınladı

FIA'nın 2013 yılında getirdiği kurallar kapsamında, takımlar önceki yıl aldıkları puanlara göre katılım ücreti ödüyorlar.

Kurallara göre takımlar, F1'de yarışabilmek için sabit 556 bin 509 dolarlık bir katlım ücreti ödüyorlardı ve kazanılan her puan için de ekstra 6 bin 677 dolar ödüyorlardı.

Mercedes, 2020 yılında yarışmak için 5.4 milyon dolar ödemişti ancak COVID-19 salgını nedeniyle takvimin 17 yarışa düşmesinden ötürü 2021'de yaklaşık 1 milyon dolar daha az ödeyeceklerdi.

FIA, 2021 sezon öncesinde katılım ücretlerinde değişikliğe gitti ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon oranına göre katılım ücretleri artırıldı.

Ücretlerde %2.3 oranında artış yapıldı. Bu, tüm takımların 569 bin 308 dolar sabit katılım ücreti ödeyecekleri ve her puan için de 6 bin 830 dolar ödeyecekleri anlamına geliyor.

2020'de herhangi bir puan alamayan Williams sadece 569 bin 308 dolar ödeyecek. Bu da geçen yıla kıyasla sadece 7 bin 236 dolar fazla ödeyecekleri anlamına geliyor.

Mercedes 4 milyon 482 bin 898 dolar öderken, Red Bull 2 milyon 748 bin 78 dolar ödeyecek. McLaren için bu rakam 1 milyon 948 bin 968 dolar, Racing Point için 1 milyon 901 bin 158 dolar olacak.

Ferrari'nin ödeyeceği rakam yaklaşık 2 milyon dolar azalacak ve 1 milyon 464 bin 38 dolar seviyesine inecek.

Alfa Romeo, Williams ve Haas, 1 milyon doların altında para ödeyen üç takım olacak.

2021 katılımcı ücretleri: