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Formula 1 / Son dakika

FIA, 2021 F1 sezonu için katılım ücretlerinin son halini yayınladı

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FIA, 2021 F1 sezonu için katılım ücretlerinin son halini yayınladı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

FIA, bu hafta yapılan Dünya Motor Sporları Konseyi'nin son toplantısının ardından 2021 Formula 1 sezonu için katılım ücretlerini kesinleştirdi.

FIA'nın 2013 yılında getirdiği kurallar kapsamında, takımlar önceki yıl aldıkları puanlara göre katılım ücreti ödüyorlar.

Kurallara göre takımlar, F1'de yarışabilmek için sabit 556 bin 509 dolarlık bir katlım ücreti ödüyorlardı ve kazanılan her puan için de ekstra 6 bin 677 dolar ödüyorlardı.

Mercedes, 2020 yılında yarışmak için 5.4 milyon dolar ödemişti ancak COVID-19 salgını nedeniyle takvimin 17 yarışa düşmesinden ötürü 2021'de yaklaşık 1 milyon dolar daha az ödeyeceklerdi. 

FIA, 2021 sezon öncesinde katılım ücretlerinde değişikliğe gitti ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon oranına göre katılım ücretleri artırıldı.

Ücretlerde  %2.3 oranında artış yapıldı. Bu, tüm takımların 569 bin 308 dolar sabit katılım ücreti ödeyecekleri ve her puan için de 6 bin 830 dolar ödeyecekleri anlamına geliyor.

2020'de herhangi bir puan alamayan Williams sadece 569 bin 308 dolar ödeyecek. Bu da geçen yıla kıyasla sadece 7 bin 236 dolar fazla ödeyecekleri anlamına geliyor.

Mercedes 4 milyon 482 bin 898 dolar öderken, Red Bull 2 milyon 748 bin 78 dolar ödeyecek. McLaren için bu rakam 1 milyon 948 bin 968 dolar, Racing Point için 1 milyon 901 bin 158 dolar olacak.

Ferrari'nin ödeyeceği rakam yaklaşık 2 milyon dolar azalacak ve 1 milyon 464 bin 38 dolar seviyesine inecek.

Alfa Romeo, Williams ve Haas, 1 milyon doların altında para ödeyen üç takım olacak.

2021 katılımcı ücretleri:

Takım

Puan

 Puandan ötürü katılım ücreti

Toplam katılım ücreti

Mercedes

573

3,913,590 dolar

4,482,898 dolar

Red Bull

319

2,178,770 dolar

2,748,078 dolar

McLaren

202

1,379,660 dolar

1,948,968 dolar

Racing Point

195

1,331,850 dolar

1,901,158 dolar

Renault

181

1,236,230 dolar

1,805,538 dolar

Ferrari

131

894,730 dolar

1,464,038 dolar

AlphaTauri

107

730,810 dolar

1,300,118 dolar

Alfa Romeo

8

54,640 dolar

623,948 dolar

Haas

3

20,490 dolar

589,798 dolar

Williams

0

0

569,308 dolar

2020 katılım ücretleri:

Takım

Puan

Puandan ötürü katılım ücreti

Toplam katılım ücreti 

Mercedes

739

4,934,303 dolar

5,490,812 dolar

Ferrari

504

2,803,752 dolar

3,360,261 dolar

Red Bull

417

2,319,771 dolar

2,876,280 dolar

McLaren

145

806,635 dolar

1,363,144 dolar

Renault

91

506,233 dolar

1,062,742 dolar

Toro Rosso

85

472,855 dolar

1,029,364 dolar

Racing Point

73

406,099 dolar

962,608 dolar

Alfa Romeo

57

317,091 dolar

873,600 dolar

Haas

28

155,764 dolar

712,273 dolar

Williams

1

5,563 dolar

562,072 dolar
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Bu Haber Hakkında

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Editör Luke Smith

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