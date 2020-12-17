FIA, 2021 F1 sezonu için katılım ücretlerinin son halini yayınladı
FIA, bu hafta yapılan Dünya Motor Sporları Konseyi'nin son toplantısının ardından 2021 Formula 1 sezonu için katılım ücretlerini kesinleştirdi.
FIA'nın 2013 yılında getirdiği kurallar kapsamında, takımlar önceki yıl aldıkları puanlara göre katılım ücreti ödüyorlar.
Kurallara göre takımlar, F1'de yarışabilmek için sabit 556 bin 509 dolarlık bir katlım ücreti ödüyorlardı ve kazanılan her puan için de ekstra 6 bin 677 dolar ödüyorlardı.
Mercedes, 2020 yılında yarışmak için 5.4 milyon dolar ödemişti ancak COVID-19 salgını nedeniyle takvimin 17 yarışa düşmesinden ötürü 2021'de yaklaşık 1 milyon dolar daha az ödeyeceklerdi.
FIA, 2021 sezon öncesinde katılım ücretlerinde değişikliğe gitti ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon oranına göre katılım ücretleri artırıldı.
Ücretlerde %2.3 oranında artış yapıldı. Bu, tüm takımların 569 bin 308 dolar sabit katılım ücreti ödeyecekleri ve her puan için de 6 bin 830 dolar ödeyecekleri anlamına geliyor.
2020'de herhangi bir puan alamayan Williams sadece 569 bin 308 dolar ödeyecek. Bu da geçen yıla kıyasla sadece 7 bin 236 dolar fazla ödeyecekleri anlamına geliyor.
Mercedes 4 milyon 482 bin 898 dolar öderken, Red Bull 2 milyon 748 bin 78 dolar ödeyecek. McLaren için bu rakam 1 milyon 948 bin 968 dolar, Racing Point için 1 milyon 901 bin 158 dolar olacak.
Ferrari'nin ödeyeceği rakam yaklaşık 2 milyon dolar azalacak ve 1 milyon 464 bin 38 dolar seviyesine inecek.
Alfa Romeo, Williams ve Haas, 1 milyon doların altında para ödeyen üç takım olacak.
2021 katılımcı ücretleri:
|
Takım
|
Puan
|Puandan ötürü katılım ücreti
|
Toplam katılım ücreti
|
Mercedes
|
573
|
3,913,590 dolar
|
4,482,898 dolar
|
Red Bull
|
319
|
2,178,770 dolar
|
2,748,078 dolar
|
McLaren
|
202
|
1,379,660 dolar
|
1,948,968 dolar
|
Racing Point
|
195
|
1,331,850 dolar
|
1,901,158 dolar
|
Renault
|
181
|
1,236,230 dolar
|
1,805,538 dolar
|
Ferrari
|
131
|
894,730 dolar
|
1,464,038 dolar
|
AlphaTauri
|
107
|
730,810 dolar
|
1,300,118 dolar
|
Alfa Romeo
|
8
|
54,640 dolar
|
623,948 dolar
|
Haas
|
3
|
20,490 dolar
|
589,798 dolar
|
Williams
|
0
|
0
|
569,308 dolar
2020 katılım ücretleri:
|
Takım
|
Puan
|
Puandan ötürü katılım ücreti
|
Toplam katılım ücreti
|
Mercedes
|
739
|
4,934,303 dolar
|
5,490,812 dolar
|
Ferrari
|
504
|
2,803,752 dolar
|
3,360,261 dolar
|
Red Bull
|
417
|
2,319,771 dolar
|
2,876,280 dolar
|
McLaren
|
145
|
806,635 dolar
|
1,363,144 dolar
|
Renault
|
91
|
506,233 dolar
|
1,062,742 dolar
|
Toro Rosso
|
85
|
472,855 dolar
|
1,029,364 dolar
|
Racing Point
|
73
|
406,099 dolar
|
962,608 dolar
|
Alfa Romeo
|
57
|
317,091 dolar
|
873,600 dolar
|
Haas
|
28
|
155,764 dolar
|
712,273 dolar
|
Williams
|
1
|
5,563 dolar
|
562,072 dolar
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Luke Smith