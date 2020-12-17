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Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2021'de Aston Martin'in yerini başka bir isim sponsoru almayacak"

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Red Bull: "2021'de Aston Martin'in yerini başka bir isim sponsoru almayacak"
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull, gelecek yıl Aston Martin'le olan sponsorluk anlaşması sona ermesine rağmen, İngiliz üreticinin yerine başka bir şirketi geçirmeyi düşünmüyor.

Aston Martin ve Red Bull, 2018'in başında hem sponsorluk hem de Valkyrie hiperaraç projesinin teknik işbirliği için anlaşma imzalamıştı.

İngiliz şirket, o günden bu yana takımın isim sponsoruydu ve aynı zamanda şirketin logoları Formula 1 aracının arka kanadı da dahil olmak üzere takımla ilgili pek çok yerde yer alıyordu.

Ancak Racing Point'in sahibi Lawrence Stroll, Aston Martin şirketinden belli oranda hisse aldı ve bu anlaşmanın ardından İngiliz şirketin Red Bull'la sponsorluk anlaşmasını sonlandıracağı açıklandı.

Bunun yerine Aston Martin, gelecek yıl Racing Point'le beraber fabrika takımı olarak spora geri dönüş yapacak.

Red Bull, 2021'de yeni sponsorlarla anlaşmayı umuyor olsa da, takım patronu Christian Horner henüz yeni bir isim sponsorluğu anlaşmasının mümkün görünmediğini söyledi.

"Gelecek yıl Aston Martin'in yerini alacak herhangi bir isim sponsorumuz yok. Fakat gelecek yıl tanıtacağımız yeni sponsorlarımız olacak.

"Aston Martin logoları artık aracımızda olmayacak. Toplamda dört yılı, isim sponsoru olarak da üç yılı onlarla birlikte geçirdik. Bu dört yılda onlarla çalışmaktan  keyif aldık. Markanın sunumuna yardımcı olduk ve Valkyrie konusunda harika bir ilişkiye sahiptik."

"Anlaşmalarımız her zaman takıma karşı son derece destekleyici olan eski CEO Andy Palmer tarafından gerçekleştirildi. Lawrence Stroll'ün şirketi satın almasının ardından ayrılmaları doğaldı. Önümüzdeki yıl Aston Martin ismini F1'de canlı şekilde görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Sponsorluk anlaşması sona erse de Red Bull, Valkyrie projesi üzerinde çalışmaya devam edecek ve aracın teslimatı 2021'de tamamlanacak.

Horner şunları ekledi: "Araç çalışıyor ve gerekli tüm testleri biz yapıyoruz. Tabii ki bu ilişki, Red Bull Advanced Technologies ile beraber tüm araçlar tamamlanana kadar devam edecek."

Red Bull, daha önce 2013 ile 2015 yılları arasında Infiniti ile sponsorluk anlaşması yapmıştı. Ancak Renault ile yolların ayrılmasından sonra bu ortaklık da sona erdi.

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Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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