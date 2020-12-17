Barcelona'daki 10. viraj güvenlik gerekçesiyle değiştirilecek

Katalonya pistinin orijinal versiyonunda 10. viraj bölgesinde uzun sol viraj yer alıyor ve ardından bu virajı tepede 11. viraj takip ediyordu.

Ancak F1 güvenliği iyileştirmek için 2004'te bu versiyon virajı bıraktı daha daha keskin tasarıma geçiş yaptı. Bunun dışında pistin eski hızlı son virajı yerine şu anda 14 ve 15. virajları oluşturan ve pek sevilmeyen şikan eklendi.

MotoGP, pistin orijinal versiyonunu 2016 Katalonya GP'ye kadar kullanmaya devam etse de, Moto2 yarışçısı Luis Salom'un hayatını kaybetmesinin ardından eski sondan ikinci virajda değişiklik yaptı.

MotoGP de, bariyerlerin piste yakınlığı nedeniyle 10. virajda F1 tasarımına geçiş yapmıştı.

2018 MotoGP yarışında sondan ikinci virajın kaçış alanında değişiklik yapılınca, seri bu bölümde eski yapıya dönerken 10. virajda F1 tarzı yapıyı kullanmaya devam etti.

Ancak son kararların ardından pist yönetimi, eski 10. viraja benzer ancak daha sıkı versiyonu hazırlayacak. Yani 10. viraj ve 11. viraj iki sol virajdan oluşacak. Çalışmaların 2021 sezonlarından önce tamamlanması bekleniyor.

Yukarıdaki resimde pistin 10. virajdaki orijinal hali dışarıda gri renk ile gösterilen bölümde gösteriliyor.

Pistten yapılan açıklamada bu bölgedeki değişikliğin ocak ayında tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu proje için geçmiş sezonlardaki yarışlar FIA ve FIM tarafından hem otomobil hem de motosiklet yarışlarında güvenliği arttıracak şekilde incelendi."

"Formula 1 geleneksel olarak 10. ve 11. virajlarda iç versiyonu kullanırken, MotoGP eski versiyonunu kullanıyordu."

"Ancak birkaç sene önce FIM de otomobil yarışlarıyla aynı versiyonu kullanmaya karar verdi."

"Ancak 2021 sezonu için FIA ve FIM ile 10. virajda yeni ve eşsiz bir tasarım üzerinde anlaştık. Bu bölümde kullanılan iki versiyonun arasında bir tasarım olacak."

"Bu değişiklik, bu virajdaki kaçış alanının uzamasını sağlayacak, böylece güvenlik arttırılacak. Bu sayede ayrıca daha orijinal yapıya dönüş olacak." denildi.

Katalonya pistinde yapılacak bu değişiklikler, son dönemde FIA ve FIM'in birlikte çalışarak aldıkları kararın bir başkası oldu. Daha önceden 2022'den itibaren tüm F1 ve MotoGP yarışlarında pistlerde ışıklı tabelalar olacağı duyurulmuştu.