Ferrari'nin yeni CEO'su Luca Maestri olabilir

Sergio Marchionne'nin hayatını kaybetmesiyle birlikte Ferrari'nin CEO'su haline gelen Louis Camilleri, geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde görevinden ayrıldı ve iş hayatını sonlandırdı.

Bu karar adeta şok etkisi yarattı çünkü kimse Camilleri'nin görevini bırakmasını beklemiyordu.

Şimdi Ferrari'de yeni bir CEO arayışı var ve ortaya çeşitli isimler atılsa da, son saatlerde Luca Maestri ismi ön plana çıktı.

Maestri, 2014 yılından bu yana Apple'da CFO yani "Finansal İşler Müdürü" görevini üstleniyordu.

İlginç iddia Sky Almanya tarafından ortaya atıldı ve haberde yeni CEO'nun Maestri olabileceğine yer verildi.

Şimdilik Apple, Maestri veya Ferrari'den konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.