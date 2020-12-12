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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

2021 F1 katılımcı listesi açıklandı, Hamilton, Mercedes ile listede yer aldı!

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2021 F1 katılımcı listesi açıklandı, Hamilton, Mercedes ile listede yer aldı!
Ekleyen:
, Editör

FIA, 2021 F1 katılımcı listesini açıklarken, Lewis Hamilton da listede Mercedes'le birlikte yer aldı.

Katılımcı listesinde bu yıla kıyasla pek çok değişiklik oldu.

Renault takımının adı gelecek seneyle birlikte Alpine F1 Team olacak. Renault ise saorda sadece motor tedarikçisi olarak yer alacak.

Racing Point, daha önce açıklandığı üzere Aston Martin haline gelecek ve takım, BWT ile olan ana sponsorluk anlaşmasını sürdürme kararı aldı. Bundan ötürü takımın adı Aston Martin BWT F1 Team olacak.

Lewis Hamilton, henüz kontrat yenilememesine rağmen 2021 F1 katılımcı listesinde Mercedes'le yer aldı.

Bu, tarafların sözleşme imzaladığı ve açıklamanın bir formalite olacağı anlamına geliyor.

Red Bull beklendiği üzere Aston Martin'le olan ana sponsorluk anlaşmasının bitmesinin adından Red Bull Racing adı altında yarışacak.

Takımın ikinci pilotu belli değil. Aynı şekilde AlphaTauri'nin ikinci pilotu da şimdilik belirsiz.

Ferrari gelecek yıl Scuderia Ferrari Mission Winnow  adı altında mücadele etmeyi sürdürecek.

Alfa Romeo da gelecek yıl Alfa Romeo Racing ORLEN adı altında yarışmaya devam edeceğini doğruladı.

2021 F1 katılımcı listesi açıklandı:

No 

Sürücü

Şirket İsmi

Takım adı

Şasi adı

Motor

7 

Kimi Räikkönen 

Sauber Motorsport AG 

Alfa Romeo Racing ORLEN 

Alfa Romeo Racing  

Ferrari 

99 

Antonio Giovinazzi 

Sauber Motorsport AG 

Alfa Romeo Racing ORLEN 

Alfa Romeo Racing  

Ferrari 

14 

Fernando Alonso 

Renault Sport Racing Limited 

Alpine F1 Team 

Alpine 

Renault 

31 

Esteban Ocon 

Renault Sport Racing Limited 

Alpine F1 Team 

Alpine 

Renault 

5 

Sebastian Vettel 

Racing Point UK Limited 

Aston Martin BWT F1 Team 

Aston Martin 

Mercedes 

18 

Lance Stroll 

Racing Point UK Limited 

Aston Martin BWT F1 Team 

Aston Martin 

Mercedes 

9 

Nikita Mazepin 

Haas Formula LLC 

Haas F1 Team 

Haas 

Ferrari 

47 

Mick Schumacher 

Haas Formula LLC 

Haas F1 Team 

Haas 

Ferrari 

3 

Daniel Ricciardo 

McLaren Racing Limited 

McLaren F1 Team 

McLaren 

Mercedes 

4 

Lando Norris 

McLaren Racing Limited 

McLaren F1 Team 

McLaren 

Mercedes 

44 

Lewis Hamilton 

Mercedes-Benz Grand Prix Limited 

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 

Mercedes 

Mercedes 

77 

Valtteri Bottas 

Mercedes-Benz Grand Prix Limited 

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 

Mercedes 

Mercedes 

33 

Max Verstappen 

Red Bull Racing Limited 

Red Bull Racing 

Red Bull Racing 

Honda 

-

Açıklanacak

Red Bull Racing Limited 

 Red Bull Racing 

Red Bull Racing 

Honda 

10 

Pierre Gasly 

Scuderia AlphaTauri 

Scuderia AlphaTauri Honda 

AlphaTauri 

Honda 

-

Açıklanacak

Scuderia AlphaTauri 

Scuderia AlphaTauri Honda 

AlphaTauri 

Honda 

16 

Charles Leclerc 

Ferrari Spa 

Scuderia Ferrari Mission Winnow 

Ferrari  

Ferrari 

55 

Carlos Sainz 

Ferrari Spa 

Scuderia Ferrari Mission Winnow 

Ferrari  

Ferrari 

63 

George Russell 

Williams Grand Prix Engineering Limited 

Williams Racing 

Williams 

Mercedes 

6 

Nicholas Latifi 

Williams Grand Prix Engineering Limited 

Williams Racing 

Williams 

Mercedes 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Editör Kemal Şengül

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