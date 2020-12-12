2021 F1 katılımcı listesi açıklandı, Hamilton, Mercedes ile listede yer aldı!

Katılımcı listesinde bu yıla kıyasla pek çok değişiklik oldu.

Renault takımının adı gelecek seneyle birlikte Alpine F1 Team olacak. Renault ise saorda sadece motor tedarikçisi olarak yer alacak.

Racing Point, daha önce açıklandığı üzere Aston Martin haline gelecek ve takım, BWT ile olan ana sponsorluk anlaşmasını sürdürme kararı aldı. Bundan ötürü takımın adı Aston Martin BWT F1 Team olacak.

Lewis Hamilton, henüz kontrat yenilememesine rağmen 2021 F1 katılımcı listesinde Mercedes'le yer aldı.

Bu, tarafların sözleşme imzaladığı ve açıklamanın bir formalite olacağı anlamına geliyor.

Red Bull beklendiği üzere Aston Martin'le olan ana sponsorluk anlaşmasının bitmesinin adından Red Bull Racing adı altında yarışacak.

Takımın ikinci pilotu belli değil. Aynı şekilde AlphaTauri'nin ikinci pilotu da şimdilik belirsiz.

Ferrari gelecek yıl Scuderia Ferrari Mission Winnow adı altında mücadele etmeyi sürdürecek.

Alfa Romeo da gelecek yıl Alfa Romeo Racing ORLEN adı altında yarışmaya devam edeceğini doğruladı.

2021 F1 katılımcı listesi açıklandı: