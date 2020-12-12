2021 F1 katılımcı listesi açıklandı, Hamilton, Mercedes ile listede yer aldı!
FIA, 2021 F1 katılımcı listesini açıklarken, Lewis Hamilton da listede Mercedes'le birlikte yer aldı.
Katılımcı listesinde bu yıla kıyasla pek çok değişiklik oldu.
Renault takımının adı gelecek seneyle birlikte Alpine F1 Team olacak. Renault ise saorda sadece motor tedarikçisi olarak yer alacak.
Racing Point, daha önce açıklandığı üzere Aston Martin haline gelecek ve takım, BWT ile olan ana sponsorluk anlaşmasını sürdürme kararı aldı. Bundan ötürü takımın adı Aston Martin BWT F1 Team olacak.
Lewis Hamilton, henüz kontrat yenilememesine rağmen 2021 F1 katılımcı listesinde Mercedes'le yer aldı.
Bu, tarafların sözleşme imzaladığı ve açıklamanın bir formalite olacağı anlamına geliyor.
Red Bull beklendiği üzere Aston Martin'le olan ana sponsorluk anlaşmasının bitmesinin adından Red Bull Racing adı altında yarışacak.
Takımın ikinci pilotu belli değil. Aynı şekilde AlphaTauri'nin ikinci pilotu da şimdilik belirsiz.
Ferrari gelecek yıl Scuderia Ferrari Mission Winnow adı altında mücadele etmeyi sürdürecek.
Alfa Romeo da gelecek yıl Alfa Romeo Racing ORLEN adı altında yarışmaya devam edeceğini doğruladı.
2021 F1 katılımcı listesi açıklandı:
|
No
|
Sürücü
|
Şirket İsmi
|
Takım adı
|
Şasi adı
|
Motor
|
7
|
Kimi Räikkönen
|
Sauber Motorsport AG
|
Alfa Romeo Racing ORLEN
|
Alfa Romeo Racing
|
Ferrari
|
99
|
Antonio Giovinazzi
|
Sauber Motorsport AG
|
Alfa Romeo Racing ORLEN
|
Alfa Romeo Racing
|
Ferrari
|
14
|
Fernando Alonso
|
Renault Sport Racing Limited
|
Alpine F1 Team
|
Alpine
|
Renault
|
31
|
Esteban Ocon
|
Renault Sport Racing Limited
|
Alpine F1 Team
|
Alpine
|
Renault
|
5
|
Sebastian Vettel
|
Racing Point UK Limited
|
Aston Martin BWT F1 Team
|
Aston Martin
|
Mercedes
|
18
|
Lance Stroll
|
Racing Point UK Limited
|
Aston Martin BWT F1 Team
|
Aston Martin
|
Mercedes
|
9
|
Nikita Mazepin
|
Haas Formula LLC
|
Haas F1 Team
|
Haas
|
Ferrari
|
47
|
Mick Schumacher
|
Haas Formula LLC
|
Haas F1 Team
|
Haas
|
Ferrari
|
3
|
Daniel Ricciardo
|
McLaren Racing Limited
|
McLaren F1 Team
|
McLaren
|
Mercedes
|
4
|
Lando Norris
|
McLaren Racing Limited
|
McLaren F1 Team
|
McLaren
|
Mercedes
|
44
|
Lewis Hamilton
|
Mercedes-Benz Grand Prix Limited
|
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
|
Mercedes
|
Mercedes
|
77
|
Valtteri Bottas
|
Mercedes-Benz Grand Prix Limited
|
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
|
Mercedes
|
Mercedes
|
33
|
Max Verstappen
|
Red Bull Racing Limited
|
Red Bull Racing
|
Red Bull Racing
|
Honda
|
-
|
Açıklanacak
|
Red Bull Racing Limited
|
Red Bull Racing
|
Red Bull Racing
|
Honda
|
10
|
Pierre Gasly
|
Scuderia AlphaTauri
|
Scuderia AlphaTauri Honda
|
AlphaTauri
|
Honda
|
-
|
Açıklanacak
|
Scuderia AlphaTauri
|
Scuderia AlphaTauri Honda
|
AlphaTauri
|
Honda
|
16
|
Charles Leclerc
|
Ferrari Spa
|
Scuderia Ferrari Mission Winnow
|
Ferrari
|
Ferrari
|
55
|
Carlos Sainz
|
Ferrari Spa
|
Scuderia Ferrari Mission Winnow
|
Ferrari
|
Ferrari
|
63
|
George Russell
|
Williams Grand Prix Engineering Limited
|
Williams Racing
|
Williams
|
Mercedes
|
6
|
Nicholas Latifi
|
Williams Grand Prix Engineering Limited
|
Williams Racing
|
Williams
|
Mercedes
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Abu Dhabi GP
|Editör
|Kemal Şengül