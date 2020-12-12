Ferrari F1 takımı, eski CEO Camilleri'nin desteğini kaybettiği için üzgün

Son haftalarda koronavirüsle mücadele eden Camilleri, Perşembe günü ani bir kararla aktif çalışmalarından ayrıldığını duyurdu.

Camilleri'nin ayrılık kararının ardından onun yerini geçici olarak Ferrari Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann alacak ancak şirket Camilleri'nin yerine geçecek isim için arayışa girdi.

Camilleri, Ferrari F1 takımının büyük bir hayranıydı ve takımın gridde yeniden yükselmesi için hazırlanan Mattia Binotto'nun başını çektiği uzun vadeli planı destekliyordu.

Ferrari'nin Sportif Direktörü Laurent Mekies, Camilleri'nin bu kararının bir anda geldiğini ve kendileri için ideal olmadığını kabul etti.

Mekies, "Başkanımızdan bu bilgiyi aldığımızda, hepimiz için sürpriz oldu. Hiçbirimiz bunu bilmiyorduk. Bazen bu tür durumlarda bunlar yaşanır."

"Başkanımızın gerekçelendirme açısından söylediklerini gördünüz sanırım. Görünüşe göre COVID'den çok kötü etkilendiği için anlaşılabilir bir durum ve hayati tehlikesi olmasa da çok zorlandı."

"Ve eminim ki tek neden bu değildir. Ama kesinlikle, içinde bulunduğu durumda, kendi geçmişi ve başarılarını dikkate alınca, muhtemelen öncelikleri açısından farklı düşünmesini sağladığını tahmin ediyorum."

"Bu üzücü çünkü Louis'den, Piero Ferrari'den, yönetim kurulu başkanımız John'dan Mattia'ya kadar aldığımız destek bu iki yılda, özellikle de bu kriz döneminde inanılmazdı." dedi.

Mekies, Elkann'ın bu süreçte ekstra sorumluluk almasının kendileri için olumlu olduğunu çünkü bu sayede istikrar olacağını söyledi.

Mekies, "Bizim için iyi haber, Yönetim Kurulu Başkanı'mızın geçici olarak görev alıyor olması. Aldığımız destek açısından istikrarın olmasından daha iyi bir şey olamazdı." dedi.

Ferrari, Abu Dhabi'de sağlık sebepleri nedeniyle İtalya'ya dönen Mattia Binotto olmadan yarışacak.

Mekies, Binotto'nun şu anda çok daha iyi hissettiğini ve Maranello'dan yardımcı olmaya devam edeceğini söyledi.

Mekies, "Pazartesi ve Salı günü Bahreyn'de bir araya geldiğimizde harika durumda değildi. Bu yüzden doktorlar onun İtalya'ya gitmesini, biraz dinlenip iyileşmesini istediler."

"COVID'le alakalı bir durum yoktu. Şu anda daha iyi. Muhtemelen günde 10 sefer görüşüyoruz, bu yüzden aktif durumda. İyileşmeye devam ediyor."

"Hafta sonu boyunca, her pistte olmadığında olduğu gibi uzaktan bizimle olacağından eminim. Çok kısa süre içerisinde her şeyin normale döneceğinden eminim." dedi.