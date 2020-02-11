"Ferrari, yeni motorda verimliliğe odaklandı"

Ferrari, 2020 Formula 1 sezonu için tamamen yeni bir motor hazırlama kararı aldı ve bundan ötürü motorun mimarisini büyük oranda değiştirme yoluna gitti.

İtalyan ekip, yaptığı bu büyük çaplı değişikliklerle beraber tıpkı geçen yıl olduğu gibi yeni sezonda da en iyi motora sahip olan üretici olmak istiyor.

Değişikliğin ne kadarlık bir güç artışı sağlayacağı bilinmiyor ancak eski Minardi test pilotu ve yorumcu Bobbi, İtalyan üreticinin yeni motorda güçten çok verimliliğe odaklandığını söyledi.

"Motorda da yapılan şeyler var. Zaten çok iyi durumda olan güçten çok, verimliliğe yönelik değişiklikler oldu."

"Geçen yıl motorda çok fazla güç vardı fakat çok fazla yakıt kullanıyorlardı. Mercedes ve Red Bull'a kıyasla kullandıkları yakıt daha fazlaydı."

"Genel olarak bu sezondan çok da farklı araçlar görmeyi beklemiyorum çünkü aynı kurallar var. Aksine, aylardır süren çalışmalar sonrası bir evrim olmasını bekliyorum."

"Mercedes gibi Ferrari de testlere iki farklı versiyon araç getirebilir. İlk hafta aerodinaminin temel versiyonuna ve dayanıklılığa bakabilirler."

"İkinci hafta ise Melbourne'e götüreceklerine yakın bir versiyonla sürüş yapabilirler."

"Bu, Mercedes'in geçen yıl kullandığı stratejiyle uyumlu."

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