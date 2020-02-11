Resmi: Ferrari, 2020 F1 aracı SF1000'i tanıttı!

Ferrari, birçok takımın aksine geleneksel lansman töreni düzenledi. İtalyan ekip, 20:30 itibariyle Reggio Emilia'da bulunan Romolo Valli Municipal Theatre'da aracını tanıttığı etkinliği başlattı.

2020 Ferrari F1 aracının tanıtıldığı etkinlikte takımın üst düzey isimleriyle birlikte 2020 pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel de yer aldılar.

Ferrari, 2020 F1 aracının adının SF1000 olduğunu açıklarken araçta geçen sene söylendiği üzere mat kırmızı boya yer alıyor.

Aracın burun kısmında, geçen sezonun son bölümünde geçilen pelerin hava yönlendiricili sistem kullanılırken, geçen sene olduğu gibi ön tarafta yüklü olmayan yani flap parçalarının hava akımını tekerleklerin dışına doğru yönlendirecek şekilde tasarıma sahip olduğu ve aracın öne doğru eğimli olduğu görülüyor.

Ön taraftaki benzerliklerin yanında aracın orta bölümünde ciddi değişiklikler bulunuyor. Burun altındaki hava yönlendirici kanatçıklar daha ileriye getirilmiş durumda. Araçta yeni bargeboard sistemi yer alırken sidepodlarda düşük kaza barı tasarımı korunuyor ancak geçen seneye kıyasla daha farklı bir hava girişi yer alıyor. Sidepod üzerinde yer alan yatay kanat ve dikiz aynaları da geçen seneye göre değişmiş durumda. Yatay kanat, geçen senelerde sidepodun yanından yükselen dikey kanada bağlıyken bu seneki araçta bu bölüm birbirinden ayrılmış durumda.

Kokpit üzerinde yer alan hava girişinde ve arkasında yer alan kesik bölümde değişiklik bulunuyor. Bunun dışında hava girişinin iki yanında yeni boynuz kanatlar yer alıyor ve aracın arka tarafı geçen seneye göre incelmiş gibi görünüyor.

Formula 1 tarihinin en başarılı takımı olan Ferrari, 2018'de şampiyonluk mücadelesi verse de 2019'da takımlar şampiyonasında ikinci, pilotlar şampiyonasında ise Leclerc ile 4., Vettel ile 5. olmuştu.

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