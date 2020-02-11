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Formula 1 / Son dakika

Resmi: Ferrari, 2020 F1 aracı SF1000'i tanıttı!

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Resmi: Ferrari, 2020 F1 aracı SF1000'i tanıttı!
Ekleyen:
, Şef Editör
11 Şub 2020 17:59

Scuderia Ferrari takımı, 2020 Formula 1 sezonunda mücadelece edeceği yeni aracını bugün İtalya'da tanıttı.

Ferrari, birçok takımın aksine geleneksel lansman töreni düzenledi. İtalyan ekip, 20:30 itibariyle Reggio Emilia'da bulunan Romolo Valli Municipal Theatre'da aracını tanıttığı etkinliği başlattı. 

2020 Ferrari F1 aracının tanıtıldığı etkinlikte takımın üst düzey isimleriyle birlikte 2020 pilotları Charles Leclerc ve Sebastian Vettel de yer aldılar.

Ferrari, 2020 F1 aracının adının SF1000 olduğunu açıklarken araçta geçen sene söylendiği üzere mat kırmızı boya yer alıyor.

Aracın burun kısmında, geçen sezonun son bölümünde geçilen pelerin hava yönlendiricili sistem kullanılırken, geçen sene olduğu gibi ön tarafta yüklü olmayan yani flap parçalarının hava akımını tekerleklerin dışına doğru yönlendirecek şekilde tasarıma sahip olduğu ve aracın öne doğru eğimli olduğu görülüyor. 

Ön taraftaki benzerliklerin yanında aracın orta bölümünde ciddi değişiklikler bulunuyor. Burun altındaki hava yönlendirici kanatçıklar daha ileriye getirilmiş durumda. Araçta yeni bargeboard sistemi yer alırken sidepodlarda düşük kaza barı tasarımı korunuyor ancak geçen seneye kıyasla daha farklı bir hava girişi yer alıyor. Sidepod üzerinde yer alan yatay kanat ve dikiz aynaları da geçen seneye göre değişmiş durumda. Yatay kanat, geçen senelerde sidepodun yanından yükselen dikey kanada bağlıyken bu seneki araçta bu bölüm birbirinden ayrılmış durumda.

Kokpit üzerinde yer alan hava girişinde ve arkasında yer alan kesik bölümde değişiklik bulunuyor. Bunun dışında hava girişinin iki yanında yeni boynuz kanatlar yer alıyor ve aracın arka tarafı geçen seneye göre incelmiş gibi görünüyor.

Formula 1 tarihinin en başarılı takımı olan Ferrari, 2018'de şampiyonluk mücadelesi verse de 2019'da takımlar şampiyonasında ikinci, pilotlar şampiyonasında ise Leclerc ile 4., Vettel ile 5. olmuştu.

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Liste

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
1/6

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
2/6

Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari , Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari , Ferrari SF1000
3/6

Fotoğraf: Ferrari

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Ferrari SF1000
4/6

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
5/6

Fotoğraf: Ferrari

Ferrari SF1000

Ferrari SF1000
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Fotoğraf: Ferrari

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Charles Leclerc , Sebastian Vettel Şimdi al
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

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