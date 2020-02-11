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Formula 1 / Son dakika

Brawn: “Eğimli viraj planından önce Zandvoort hakkında şüphelerim vardı”

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Brawn: “Eğimli viraj planından önce Zandvoort hakkında şüphelerim vardı”
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Çeviren: Cem Özel, Editör
11 Şub 2020 13:44

Formula 1 motor sporları şefi Ross Brawn, eğimli son virajın eklenmesinden önce Zandvoort’un F1 için iyi bir pist olup olmayacağından şüphe duyduğunu söyledi.

Hollanda GP’de daha fazla geçiş fırsatı yaratmak için Zandvoort, son virajı 18 derece eğimli olacak şekilde düzenledi.

Bu fikir, F1 araç performansı şefi Craig Wilson tarafından oluşturulan bilgisayar simülasyonundan gerçeğe dönüştürüldü.

Wilson, “Bu süreçten geçtik, simülasyonumuzu kullandık ve ne seviyede eğim gerektiğini gördük.”

“Bunu araç dengesi ve aerodinamik kayıp açısından iki farklı yöntemle hesapladım ve bu, çalışabilecek gibi görünüyor.”

“Bu, fiziksel olarak bunu yapıp yapamayacağımızla ilgiliydi. Zandvoort’taki çocuklar birkaç kişiyle konuştu ve bunu yapabileceğimizi ve bunu yapmaya büyük ilgi duyduklarını söylediler.” ifadelerini kullandı.

Brawn, Hollanda GP’nin Zandvoort’ta yapılma fikri ilk ortaya çıktığında, pist düzeninin yarışlar için iyi olup olmayacağı konusunda şüpheleri olduğunu belirtti. Ancak özgün bir eğimli son viraj çözümünün, endişelerini giderdiğini söyledi.

Brawn, “Bu çözüme kadar, burayı nasıl iyi bir yarış pisti haline nasıl getireceğimiz konusunda endişeliydim.”

“Ancak şimdi iyi bir uzunlukta düzlüğe sahibiz ve son virajdan sonra ilk viraja kadar oldukça heyecanlı olacak. Ve eminim ki harika bir seyirci topluluğu da olacak.” dedi.

2005 Amerika GP’de tüm Michelin kullanan takımlar, eğimli son virajda yaşanan lastik sorunları nedeniyle yarıştan çekildiğinde büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Bazı kesimler bu senaryonun yine tekrarlanabileceğini iddia ediyor. Ancak Brawn, F1 ve Pirelli’nin yaptığı ayrıntılı simülasyonların her şeyin kontrol altında olduğunu gösterdiğini belirtti.

Brawn, “Eğimli viraj çok heyecanlı olacak. Indianapolis’te yaşadığımız sorunlar hakkında bazı yorumlar gördüm. Oradaki sorun, eğimden daha temel bir şeydi. Bu yüzden Zandvoort’taki eğimde herhangi bir sorun beklemiyorum.”

“Pirelli tüm simülasyonları yaptı. Tek seferlik bir lastik formülü üzerinde çalışıyoruz. Yani gerekli olursa veya sorun yaşarsak farklı lastik basınçları uygulayabileceğiz. Ancak hiçbir sorun beklemiyoruz. Rakamlar, herhangi bir sorun işaret etmiyor. Bundan dolayı gerçekten heyecanlı bir pist olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Jonathan Noble

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12 Mar - 15 Mar
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