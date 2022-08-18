Ferrari, takım içerisindeki pozitif ruh halinden memnun

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Geçen sezon 2022'ye odaklanmalarının ardından bu yıl Ferrari'nin güçlü olması bekleniyordu ve sonunda öyle de oldu.

Takım yıla fırtına gibi başladı ancak yaşanan sorunlar ve yapılan hatalarla sonunu getirmeyi başaramadılar.

Şu anda iki şampiyonada birden Red Bull'un gerisindeler fakat takım, yoğun eleştirilere rağmen güçlü kalmaya devam ediyor.

Ferrari'den Laurent Mekies, takım içerisinde oldukça pozitif bir hava olduğunu söylüyor.

F1'e konuşan Mekies, "Takım şu anda harika bir ruh hali içerisinde."

"Charles, Carlos ve Mattia her türlü şartta takıma harika şekilde liderlik ediyor. İyi anlarımız var, zorlu anlarımız var ama hepimiz onları takip ediyoruz."

"Ne olursa olsun her şeye baştan başlamayı, yaşananlardan dersler çıkarmayı ve bir sonraki yarışa gülümseyerek ve daha büyük motivasyonla gitmeyi biliyorlar."

"Carlos Sainz'a bakarsak ilk yarışlara oranla çok gelişti. Aracın davranışını analiz edebiliyor ve bu bilgiyi mühendislere aktarabiliyor, bu da takımın ilerlemesine katkıda bulunuyor."

"Charles Leclerc bu yıl inanılmaz bir performans ortaya koyuyor. Takımın tavsiyesine ihtiyacı yok, araçtan en iyi şekilde yararlanmayı bilen harika bir yarışçı. O gerçek bir usta ama hepimiz gibi o da bazen hata yapıyor."

"Yine de biz hatalara dikkat etmiyoruz, olumlu anlara bakıyoruz ve bu yılki performansıyla bizi çok ama çok etkiledi. Hiçbir şeyi değiştirmesini istemiyoruz." dedi.

Laurent Mekies, Racing Director, Ferrari, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool