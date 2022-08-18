Hangi F1 sürücüsü bu yıl ne kadar maaş alıyor?

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Lewis Hamilton, Mercedes'te yakaladığı başarıların ardından maaşını her geçen yıl artırdı ve uzun yıllardır gridin en çok maaş alan pilot konumunda.

Her yıl sürücülerin maaşlarıyla ilgili haber yapan The Sun gazetesine göre Hamilton, 33 milyon pound'luk maaşıyla, gridin en çok kazanan sürücüsü olmaya devam ediyor.

İngiliz pilotun maaşına en çok yaklaşan isim, 20,6 milyon pound alan Max Verstappen. Hollandalı pilot, ilerleyen yıllarda maaşını artırmaya devam edecek.

Fernando Alonso ve Lando Norris, şu anda kendi takımlarından 16,5 milyon pound alıyor gibi görünüyorlar.

Sebastian Vettel, kariyerinin son yılında Aston Martin'den tıpkı Daniel Ricciardo'nun McLaren'dan aldığı gibi 12,3 milyon pound'luk bir ödeme alıyor.

İlginç şekilde Ferrari pilotları listede ilk altıya giremediler. Charles Leclerc 9,9 milyon pound ile yedinci, Carlos Sainz ise 8.2 milyon pound ile gridin en çok kazanan 10. pilotu konumunda.

En az maaşı yıllık sadece 619 bin pound alan Yuki Tsunoda alıyor.

2022 F1 sürücü maaşları:

Pilot Takım Yıllık maaş 1. Lewis Hamilton Mercedes 33 milyon pound 2. Max Verstappen Red Bull 20,6 milyon pound 3. Fernando Alonso Alpine 16,5 milyon pound 4. Lando Norris McLaren 16,5 milyon pound 5. Sebastian Vettel Aston Martin 12,3 milyon pound 6. Daniel Ricciardo McLaren 12,3 milyon pound 7. Charles Leclerc Ferrari 9,9 milyon pound 8. Valtteri Bottas Alfa Romeo 8.2 milyon pound 9. Lance Stroll Aston Martin 8.2 milyon pound 10. Carlos Sainz Ferrari 8.2 milyon pound 11. Sergio Perez Red Bull 6.6 milyon pound 12. Kevin Magnussen Haas F1 4.9 milyon pound 13. Pierre Gasly AlphaTauri 4.1 milyon pound 14. Esteban Ocon Alpine 4.1 milyon pound 15. George Russell Mercedes 4.1 milyon pound 16. Alexander Albon Williams 1,6 milyon pound 17. Nicholas Latifi Williams 825 bin pound 18. Guanyu Zhou Alfa Romeo 825 bin pound 19. Mick Schumacher Haas F1 825 bin pound 20. Yuki Tsunoda AlphaTauri 619 bin pound

The Medical Car sits at the rear as the cars line up on the grid for the start of the race Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images