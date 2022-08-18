Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Ferrari, takım içerisindeki pozitif ruh halinden memnun Sonraki / Aston Martin'in radikal arka kanadını kullanıp kullanamayacağını "para" belirleyecek
Formula 1 Haberler

Hangi F1 sürücüsü bu yıl ne kadar maaş alıyor?

The Sun, 2022 pilot maaşlarıyla alakalı yeni bir tablo yayınladı ve buna göre gridin en çok kazanan ismi son yıllarda olduğu gibi yine Lewis Hamilton.

Ekleyen:
, Editör
Hangi F1 sürücüsü bu yıl ne kadar maaş alıyor?
Haberi dinle

Lewis Hamilton, Mercedes'te yakaladığı başarıların ardından maaşını her geçen yıl artırdı ve uzun yıllardır gridin en çok maaş alan pilot konumunda.

Her yıl sürücülerin maaşlarıyla ilgili haber yapan The Sun gazetesine göre Hamilton, 33 milyon pound'luk maaşıyla, gridin en çok kazanan sürücüsü olmaya devam ediyor.

İngiliz pilotun maaşına en çok yaklaşan isim, 20,6 milyon pound alan Max Verstappen. Hollandalı pilot, ilerleyen yıllarda maaşını artırmaya devam edecek.

Fernando Alonso ve Lando Norris, şu anda kendi takımlarından 16,5 milyon pound alıyor gibi görünüyorlar.

Sebastian Vettel, kariyerinin son yılında Aston Martin'den tıpkı Daniel Ricciardo'nun McLaren'dan aldığı gibi 12,3 milyon pound'luk bir ödeme alıyor.

İlginç şekilde Ferrari pilotları listede ilk altıya giremediler. Charles Leclerc 9,9 milyon pound ile yedinci, Carlos Sainz ise 8.2 milyon pound ile gridin en çok kazanan 10. pilotu konumunda.

En az maaşı yıllık sadece 619 bin pound alan Yuki Tsunoda alıyor.

2022 F1 sürücü maaşları:

Pilot Takım Yıllık maaş
1. Lewis Hamilton Mercedes 33 milyon pound
2. Max Verstappen Red Bull 20,6 milyon pound
3. Fernando Alonso Alpine 16,5 milyon pound
4. Lando Norris McLaren 16,5 milyon pound
5. Sebastian Vettel Aston Martin 12,3 milyon pound
6. Daniel Ricciardo McLaren 12,3 milyon pound
7. Charles Leclerc Ferrari 9,9 milyon pound
8. Valtteri Bottas Alfa Romeo 8.2 milyon pound
9. Lance Stroll Aston Martin 8.2 milyon pound
10. Carlos Sainz Ferrari 8.2 milyon pound
11. Sergio Perez Red Bull 6.6 milyon pound
12. Kevin Magnussen Haas F1 4.9 milyon pound
13. Pierre Gasly AlphaTauri 4.1 milyon pound
14. Esteban Ocon Alpine 4.1 milyon pound
15. George Russell Mercedes 4.1 milyon pound
16. Alexander Albon Williams 1,6 milyon pound
17. Nicholas Latifi Williams 825 bin pound
18. Guanyu Zhou Alfa Romeo 825 bin pound
19. Mick Schumacher Haas F1 825 bin pound
20. Yuki Tsunoda AlphaTauri 619 bin pound
The Medical Car sits at the rear as the cars line up on the grid for the start of the race

The Medical Car sits at the rear as the cars line up on the grid for the start of the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Ferrari, takım içerisindeki pozitif ruh halinden memnun
Önceki haber

Ferrari, takım içerisindeki pozitif ruh halinden memnun
Sonraki haber

Aston Martin'in radikal arka kanadını kullanıp kullanamayacağını "para" belirleyecek

Aston Martin'in radikal arka kanadını kullanıp kullanamayacağını "para" belirleyecek
Daha fazlası
Ezel Tan
Moto3 Spielberg: Islak zeminde Migno lider, Deniz dördüncü oldu Red Bull Ring
Moto3

Moto3 Spielberg: Islak zeminde Migno lider, Deniz dördüncü oldu

Hamilton, Afrika ziyaretini "hayatının en güzel anlarından bazıları" olarak görüyor
Formula 1

Hamilton, Afrika ziyaretini "hayatının en güzel anlarından bazıları" olarak görüyor

Riccardo'nun performansı McLaren'ı hayal kırıklığına uğratmış
Formula 1

Riccardo'nun performansı McLaren'ı hayal kırıklığına uğratmış

Son Haberler

Hamilton, Afrika ziyaretini "hayatının en güzel anlarından bazıları" olarak görüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Afrika ziyaretini "hayatının en güzel anlarından bazıları" olarak görüyor

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yaz arasındaki Afrika ziyaretinin her anlamda kendisi için pozitif geçtiğini dile getirdi.

Riccardo'nun performansı McLaren'ı hayal kırıklığına uğratmış
Formula 1 Formula 1

Riccardo'nun performansı McLaren'ı hayal kırıklığına uğratmış

McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu yıl şimdiye kadar ortaya koyduğu performans göz önüne alındığında, Daniel Ricciardo'nun formunu kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Aston Martin'in radikal arka kanadını kullanıp kullanamayacağını "para" belirleyecek
Formula 1 Formula 1

Aston Martin'in radikal arka kanadını kullanıp kullanamayacağını "para" belirleyecek

Aston Martin, Macaristan GP'de görücüye çıkardığı radikal kenar tasarımına sahip yeni arka kanadı sezonun kalan yarışlarında kullanıp kullanamayacağını, bütçe sınırı açısından mali durumunun belirleyeceğini açıkladı.

Hangi F1 sürücüsü bu yıl ne kadar maaş alıyor?
Formula 1 Formula 1

Hangi F1 sürücüsü bu yıl ne kadar maaş alıyor?

The Sun, 2022 pilot maaşlarıyla alakalı yeni bir tablo yayınladı ve buna göre gridin en çok kazanan ismi son yıllarda olduğu gibi yine Lewis Hamilton.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.