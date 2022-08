Hangi F1 sürücüsü bu yıl ne kadar maaş alıyor?

Lewis Hamilton, Mercedes'te yakaladığı başarıların ardından maaşını her geçen yıl artırdı ve uzun yıllardır gridin en çok maaş alan pilot konumunda.

Her yıl sürücülerin maaşlarıyla ilgili haber yapan The Sun gazetesine göre Hamilton, 33 milyon pound'luk maaşıyla, gridin en çok kazanan sürücüsü olmaya devam ediyor.

İngiliz pilotun maaşına en çok yaklaşan isim, 20,6 milyon pound alan Max Verstappen. Hollandalı pilot, ilerleyen yıllarda maaşını artırmaya devam edecek.

Fernando Alonso ve Lando Norris, şu anda kendi takımlarından 16,5 milyon pound alıyor gibi görünüyorlar.

Sebastian Vettel, kariyerinin son yılında Aston Martin'den tıpkı Daniel Ricciardo'nun McLaren'dan aldığı gibi 12,3 milyon pound'luk bir ödeme alıyor.

İlginç şekilde Ferrari pilotları listede ilk altıya giremediler. Charles Leclerc 9,9 milyon pound ile yedinci, Carlos Sainz ise 8.2 milyon pound ile gridin en çok kazanan 10. pilotu konumunda.

En az maaşı yıllık sadece 619 bin pound alan Yuki Tsunoda alıyor.

