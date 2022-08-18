Hangi F1 sürücüsü bu yıl ne kadar maaş alıyor?
The Sun, 2022 pilot maaşlarıyla alakalı yeni bir tablo yayınladı ve buna göre gridin en çok kazanan ismi son yıllarda olduğu gibi yine Lewis Hamilton.
Lewis Hamilton, Mercedes'te yakaladığı başarıların ardından maaşını her geçen yıl artırdı ve uzun yıllardır gridin en çok maaş alan pilot konumunda.
Her yıl sürücülerin maaşlarıyla ilgili haber yapan The Sun gazetesine göre Hamilton, 33 milyon pound'luk maaşıyla, gridin en çok kazanan sürücüsü olmaya devam ediyor.
İngiliz pilotun maaşına en çok yaklaşan isim, 20,6 milyon pound alan Max Verstappen. Hollandalı pilot, ilerleyen yıllarda maaşını artırmaya devam edecek.
Fernando Alonso ve Lando Norris, şu anda kendi takımlarından 16,5 milyon pound alıyor gibi görünüyorlar.
Sebastian Vettel, kariyerinin son yılında Aston Martin'den tıpkı Daniel Ricciardo'nun McLaren'dan aldığı gibi 12,3 milyon pound'luk bir ödeme alıyor.
İlginç şekilde Ferrari pilotları listede ilk altıya giremediler. Charles Leclerc 9,9 milyon pound ile yedinci, Carlos Sainz ise 8.2 milyon pound ile gridin en çok kazanan 10. pilotu konumunda.
En az maaşı yıllık sadece 619 bin pound alan Yuki Tsunoda alıyor.
2022 F1 sürücü maaşları:
|Pilot
|Takım
|Yıllık maaş
|1. Lewis Hamilton
|Mercedes
|33 milyon pound
|2. Max Verstappen
|Red Bull
|20,6 milyon pound
|3. Fernando Alonso
|Alpine
|16,5 milyon pound
|4. Lando Norris
|McLaren
|16,5 milyon pound
|5. Sebastian Vettel
|Aston Martin
|12,3 milyon pound
|6. Daniel Ricciardo
|McLaren
|12,3 milyon pound
|7. Charles Leclerc
|Ferrari
|9,9 milyon pound
|8. Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|8.2 milyon pound
|9. Lance Stroll
|Aston Martin
|8.2 milyon pound
|10. Carlos Sainz
|Ferrari
|8.2 milyon pound
|11. Sergio Perez
|Red Bull
|6.6 milyon pound
|12. Kevin Magnussen
|Haas F1
|4.9 milyon pound
|13. Pierre Gasly
|AlphaTauri
|4.1 milyon pound
|14. Esteban Ocon
|Alpine
|4.1 milyon pound
|15. George Russell
|Mercedes
|4.1 milyon pound
|16. Alexander Albon
|Williams
|1,6 milyon pound
|17. Nicholas Latifi
|Williams
|825 bin pound
|18. Guanyu Zhou
|Alfa Romeo
|825 bin pound
|19. Mick Schumacher
|Haas F1
|825 bin pound
|20. Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|619 bin pound
The Medical Car sits at the rear as the cars line up on the grid for the start of the race
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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Hangi F1 sürücüsü bu yıl ne kadar maaş alıyor?
The Sun, 2022 pilot maaşlarıyla alakalı yeni bir tablo yayınladı ve buna göre gridin en çok kazanan ismi son yıllarda olduğu gibi yine Lewis Hamilton.