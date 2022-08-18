Capito: "Williams son sırada olsa da, son yıllardan daha iyi durumda"

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2018'de şampiyonada son sıraya gerileyen Williams, üç yıl boyunca gridin en gerisinde yer aldı ve 2020'de tek bir puan dahi alamadı.

O yılın ardından takım Williams ailesi tarafından Dorilton Capital'e satıldı ve o günden bu yana epey değişime uğradı.

Teknik departman yenilendi, altyapıyı geliştirme çalışmaları yapıldı ve takım yönetimi tamamen değişti.

Ancak büyük umutlarla başlanan 2022 sezonu, pek de beklendiği gibi geçmedi ve geride kalan 13 yarışta zar zor puan mücadelesi verebildiler.

Williams şu anda şampiyonadaki en yavaş takım görüntüsü çiziyor ve çoğu zaman hafta sonlarını son sırada tamamlıyor.

Takım patronu Jost Capito, takımın aslında son yıllara oranla büyük bir ilerleme kaydettiğini fakat sonucunu bunu göstermediğine inanıyor.

GPFans'e konuşan Capito, "Bence son yıllardan daha iyi durumdayız."

"Daha iyiyiz çünkü aradaki performans farklara bakarsanız, son yıllardan çok daha yakın olduğumuzu görebilirsiniz."

"Geçen yıl puan aldığımız yarışlarda biraz şanslı olduğumuzu söylememiz gerekiyor. Spa'da aldığımız önemli puanlar büyük bir şanstı. Orada aracın saf hızı sayesinde puan almadık."

"Saf tempo açısından bakarsak, şimdi pek çok takımla aradaki farkı kapattık."

"Kendimizi kıyasladığımız yer şampiyona pozisyonu değil, performans çünkü geçen yıl yaptığımız üzere bazı şanslı yarışlar geçirerek şampiyonada yükselebilirsiniz." dedi.

Jost Capito, CEO, Williams Racing, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool