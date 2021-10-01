Ferrari: "Schumacher yaşıyor fakat iletişim kuramıyor"

Michael Schumacher, 2013 yılında geçirdiği kayak kazasının ardından başından ciddi şekilde yaralandı ve o günden bu yana tedavi görüyor.

Alman pilotun sağlık durumu hakkında hâlâ net bir açıklama yok ve Schumacher belgeselinde de çok fazla ayrıntıya girilmedi.

Şimdi Schumacher hakkında yeni bir açıklama geldi. Alman pilot, Ferrari ile beş şampiyonluk kazanmıştı ve bu efsanevi takımı kuran Enzo'nun oğlu Piero Ferrari, Schumacher'in iletişim kuramadığını dile getirdi.

Piero Ferrari ayrıntı vermekten kaçındı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Ferrari, "Michael'ı evde misafir olarak ağırlamaktan ve birlikte bir şişe kırmızı şarap içmekten büyük keyif aldım. O da bu yakınlık ve sükunet anlarını yaşamayı seviyordu."

"Son derece basit, net, kesin ve oldukça doğrusal (rasyonel) bir insandı."

"Bugün, onun hakkında böyle vefat etmiş gibi konuştuğumuz için üzgünüm. Aksine o, ölmedi. Orada, fakat iletişim kuramıyor."

Piero, Michael'ın oğluna mümkün olduğunca destek vermeye çalıştıklarını ve gelecek yıl daha da iyi olmasını umduklarını söyledi.

"Mick kendi yoluna gidiyor. Şu anda desteklediğimiz bir takımda. 2021'de harcama yapmama kararı alan ve 2020'de zaten iyi olmayan bir takım için sürüyor."

"2022 için harcama yapıyorlar ve biz de Ferrari olarak Haas'a yardımcı oluyoruz. Ona ikinci yılı için, yeteneklerini gösterebileceği bir araç sağlamayı umut ediyoruz."

Piero Ferrari ve Michael Schumacher Fotoğraf: Ferrari Media Center