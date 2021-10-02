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Albon: "Verstappen'le yarışmanın ekstra baskı getirdiği iddiaları sadece bir 'efsane'"

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Son üç yılda üçüncü takım arkadaşı ile çalışmaya başlayacak Alex Albon, Max Verstappen ile takım arkadaşı olmanın baskı oluşturduğu iddialarını yalanladı.

Albon: "Verstappen'le yarışmanın ekstra baskı getirdiği iddiaları sadece bir 'efsane'"

Albon, 2019'da performansı beklenenden düşük olan Pierre Gasly'nin yerini alarak Red Bll'a katılmış ve Max Verstappen'in takım arkadaşı olmuştu. Ancak Red Bull geçen yılın sonunda  Albon'u yedek pilotluğa çekti ve yarış koltuğunu Sergio Perez'e verdi.

Perez de Verstappen'in takım arkadaşı olmakta zorlandı ve Hollandalı ile aynı sonuçları alamadı. Yine de Gasly ve Albon'a kıyasla Red Bull sürücüsü olarak bir galibiyet almayı başardı.

Takım arkadaşları beklentileri karşılamakta zorlandığı ve başarısız olduğu için, Verstappen'in partneri olmanın son derece zor olduğu iddiaları ortaya çıktı.

Albon bu iddiaları, başka herhangi bir yarışta olmaktan daha zorlayıcı bir iş olmadığını söyleyerek reddetti.

Albon Motorsport.com'a, "Dürüst olmak gerekirse, Verstappen'le yarışırken baskı altında kaldığımıza dair bütün hikayeler sadece birer efsane."

"Sürücüler, temelde sizden gelen baskıyı üzerine alıyor." dedi.

Alexander Albon, Red Bull Racing

Alexander Albon, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ancak medyanın bu duruma olan yaklaşımı yardımcı olmuyor.

Taylandlı İngiliz sürücü, "Medya, Formula 1'de çok daha agresif."

"Sen, işini iyi yapmak için oradasın. DTM'de yarıştığımda iyi yapmak için kendimi baskı altında tutuyorum." dedi.

Albon 2020'de Formula 1 koltuğunu bırakmak zorunda kaldı ve DTM'e girdi. Red Bull onu yedek sürücüsü yaparak desteklemeye devam etti.

Ancak bu, Albon'un araçta pek vakit geçirmesini sağlamadı, bu yüzden DTM'de yarıştığı için memnun. 25 yaşındaki sürücü bu kategoride bir galibiyet aldı ve şampiyonada altıncı sırada yer alıyor.

Albon, "F1'de sürmek istediğim kadar süremiyorum."

"Formula 1'de çok az test günü var. Bu yıl şimdiye kadar üç günüm oldu."

"Ancak GT araçları, Formula 1 araçlarından farklı. Eğer DTM'de iyiysen bu Formula 1'de hiçbir anlam ifade etmiyor. Yarış pilotu olarak tabii ki de her yerde iyi olmak istiyorsun." dedi.

Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams

Alex Albon, Nicholas Latifi, Williams

Fotoğraf: Williams

Alex Albon'un kariyerindeki bir sonraki adım ise Williams ile Formula 1'de yarışmak. Sürücü önümüzdeki sezon gride geri dönecek.

Albon bu konu hakkında, "Bu her zaman A planıydı."

"Williams'takilerle konuştukça ilgi çekici bir hal aldı."

"Takım yeniden yükselişte. Eğer Williams'ın iki yıl önce nerede olduğuyla şimdiki durumuna bakılırsa, takım olarak bu süreçte çok büyük ilerleme kaydettik. Yeni kurallara uygun ataklar yapmak için hazırız." şeklinde konuştu.

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