Vasseur: "Giovinazzi'nin şansı devam ediyor"

Takımların büyük kısmı, gelecek sezon için yarışacakları sürücüleri zaten açıkladı ve tek boş koltuk artık Alfa Romeo'da var.

Takımın seçenekleri arasında sadece Alpine pilotu Guanyu Zhou ve Sauber akademisinin genç yeteneği Theo Pourchaire değil, aynı zamanda mevcut pilotu Antonio Giovinazzi de var.

İtalyan pilotun şansı nispeten az görünüyor. Fakat Frederic Vasseur, Ferrari destekli sürücünün takımda kalma şansının devam ettiğini söyledi.

Vasseur şöyle dedi: "Antonio, geçen yıl yarışlarda iyi bir performans sergiledi ve ilk turlarda neredeyse hiç rakibi yoktu. Fakat bu sezon küçük sorunlar yaşıyor, sıralama turlarının ikinci bölümünde pozisyonunu geliştirmekte zorluk çekiyor."

"Ancak son birkaç yarışta kendisi için her şey yolunda gitti. Elde ettiği sonuçlardan memnunum. İlerleme kaydetti, aracı doğru bir şekilde ayarladı ve sıralama turlarında performansını kademeli olarak artırdı. Önemli olduğu anda, her şeyi doğru şekilde yapmayı başardı."

"Amacımız puan kazanmak fakat bunu önceki birkaç pistte başarması kolay değildi. Yine de Antonio'nun bu durumun üstesinden geleceğini biliyorum ve her şeyi doğru yapmasını bekliyorum. Yani sıralama turlarında mükemmel bir hız gösterebilir ve ardından yarışı baştan sona hatasız tamamlayabilir."

"Sürücü kadrosuna gelirsek, içinde bulunduğumuz pozisyonun artısı en azından bekleyebiliyor olmamız. Birkaç sürücü ile diyalog halindeyiz ve kendi kararlarımızı vermeye çalışıyoruz. Buna ek olarak Antonio'ya da kendisini kanıtlama şansı veriyor. İşini iyi yapabildiğini ve gelişim kaydettiğini gösterme fırsatına sahip."

"Başkalarının performansını izlemek zorunda kalan sürücüler için durum daha zordur. Oysa Antonio'nun yarışma fırsatı var ve bundan yararlanmalı."

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images