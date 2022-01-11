Ferrari, pit stoplarının toparlanmalarına olan katkısını övdü

Ferrari, 2020'de kötü bir sezon geçirerek takımlar şampiyonasında ancak altıncı olabilmişti. Takım, 2021'de iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve McLaren'ı yenerek üçüncülüğü aldı.

Mekies, Ferrari'nin, 2021'de yarış operasyonlarını geliştirmeye odaklandığını ve bunun işe yaradığını söyledi.

Mekies, "Yarış yönetimine odaklandık."

"Bunun için akılda bulundurulması gereken iki şey var. İlki, yarışın işleyişi, ki bu da yapılan hazırlığa bağlı. Yani birkaç yıl önce gelişmek için, çok fazla alete ve simülasyona yatırım yapmamız gerekti." dedi.

Takımın pit stoplarını hızlandırması, yarış yönetiminin gelişmesinde ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Ferrari, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da en hızlı pit stop başarısını elde etti.

Nihai hızın da önemini bilen Ferrari, sezon boyunca tutarlılık sağlamaya çalıştı.

Tüm bu çalışmalar, Ferrari'nin bir kez daha şampiyona mücadelesinde olmayı umduğu 2022 sezonu için yapıldı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, makes a pit stop Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mekies, pit stop zamanlarına ithafen, "Son yıllarda sondan ikinciydik."

"Şampiyona mücadelesinde yer almak için tutarlılık sağlamaya çalışıyoruz. Kriterimiz, üç saniyenin altında yapılan pit stopların yüzdesi."

"Eğer üç saniyenin altında bir pit stop yaparsanız yarış olması gerektiği yerde olur. Eğer 2.5, 2.6 ya da 2.3 saniye yaparsanız yarışın sonucunda pek bir değişiklik olmayacaktır. Aynı zamanda pit stoplarda üç saniyenin altında ne kadar hızlı olduğumuza da bakıyoruz ama bizim için en önemli olan parametre yüzdeler."

"2020'de bu anlamda sondan ikinciydik. Bu yüzden, hem araçta hem de kullandığımız eğitim ve metotlarda bir şeyleri değiştirmek ve denemek için kapsamlı bir program yaptık."

"Bugün, bu kriter açısından üçüncüyüz. Şampiyonada üçüncü olmamız da bir tesadüf değil. Bence bu, arka planda yapılan sıkı çalışmanın iyi sonuçlar getireceğinin bir örneği."

"Bu kadar sıkı, her puanın önemli olduğu bir şampiyonluk mücadelesinde, yarış yönetiminin en yüksek seviyede olması gerekir. Bunun bahanesi yok."

"Bu yüzden 2021'de, araç istediğimiz kadar hızlı olmasa bile şampiyonluk için mücadele ediyormuş gibi çalıştık." dedi.