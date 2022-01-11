Horner: "Mercedes ve Red Bull arasında, düşünülenden daha fazlası oldu"

Mercedes, turbo hibrit motorlar dönemine damga vurdu ve 2014'ten 2021 yılına kadar gerçekleştirilen tüm şampiyonaları kazandı.

Fakat Mercedes'in çifte şampiyonluk serisi, 2021 yılında sona erdi. Takım, arka arkaya 8. kez takımlar şampiyonu olsa da, pilotlar şampiyonasında gülen taraf Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

2020 yılının ardından kurallarda yapılan değişiklikler, RB16B ve W12 araçlarının birbirlerine daha yakın performans göstermesini sağladı.

Yakın savaş, pek çok tartışma ve mücadeleyi de beraberinde getirdi. Hamilton ve Verstappen yıl boyunca tekerlek tekerleğe savaştılar ve zaman zaman temas da yaşadılar.

Pist dışında ise Toto Wolff ve Christian Horner önderliğinde başka bir savaş vardı. Özellikle yeni kuralların Mercedes'i yavaşlatması ve esnek kanat konusu yıla damga vururken, sonrasında buna pit stopların yavaşlatılması da eklendi.

Sonuç olarak Verstappen, Abu Dhabi'deki tartışmalı son turla beraber Hamilton'ı geçerek şampiyon oldu.

Horner, RacingNews365 ile olan son röportajında, "Pistte ve pist dışında son derece rekabetçi bir yıl oldu."

"İngiltere'de bir güç ünitesi departmanı kurduk ve Mercedes'te çalışan çok sayıda personeli işe aldık."

"Özellikle yılın başlarında yeni kurallar ve yeni kuralların yasallığı hakkında çok fazla lobi çalışması vardı."

"Basının bile bilmediği bir sürü şey yaşandı. Gerçekten çok yoğun ve zordu." dedi.

Horner, Red Bull'un tüm zorluklara rağmen şampiyon olmasından memnun olduğunun altını çizdi.

Sezondan neler öğrendiği sorusuna Horner, "Sanırım her şeyin mümkün olduğunu öğrendim."

"Geçen yıl, 22 yarışın ardından sürücülerin Abu Dhabi'ye eşit puanlarla gideceğini ve takımlar şampiyonası için verilen savaşın son yarışta devam edeceğini söyleseydiniz, Mercedes'in tartışmasız en baskın araçla 2020 sezonundaki hakimiyeti göz önüne alındığında kimse size inanmazdı."

"Bence bu pozisyonda olmak için her şeyimizi verirdik."

"Bu yüzden bir şeye inanırsanız, çevrenizde doğru insan grubuna sahipseniz ve elinizden geleni yaparsanız, harika şeyler başarabilirsiniz."

"Honda açısından minnettar olacağımız çok şey var. Onlara veda ettiğimiz için üzgünüz. Bu seviyeye gelmemizde önemli rol oynadılar.

"Hayatta her zaman bir şeyler öğrenirsiniz ama bence takım, tüm partnerlerimiz ve sürücülerimiz için olağanüstü bir yıl oldu." cevabını verdi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool