Ricciardo'nun yaşadığı sıkıntılar, Norris'in gelişimine yardım etmiş

Lando Norris, takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun McLaren'da yaşadığı sıkıntılar sayesinde, takım lideri olarak gelişebildiğini söyledi.

Ricciardo, 2021 sezonu için Renault'dan ayrılarak McLaren'a katıldı ancak aracına uyum sağlaması biraz zaman aldı. Norris ise İngiliz takım ile üçüncü sezonuna geçtiği için bir sıkıntı yaşamadı.

Norris, Ricciardo'nun uyum sağlamak için fazladan zamana ihtiyacı duymasının, gelişimine yardım ettiğini düşünüyor.

Norris, RacingNews365.com'a konuşan Norris "Daniel, özellikle sezonun ilk yarısında tempo yakalamaya çalışıyordu. Ben de, takım arkadaşımın desteği olmadan takıma nasıl liderlik edebileceğimi öğrendim."

"Çünkü Daniel tempo yakalamaya çalışıyordu. Şimdi ise daha eşitiz, farklı bir durumdayız."

"Ancak o sırada durum, 'Kendimi daha fazla nasıl zorlayabilirim?' şeklindeydi. Yılın o noktasında, beraber zorlayabilmek adına garajın diğer kısmından yardım almadım. Yılın ikinci yarısı ise öyleydi."

"Bu yüzden bunun benim açımdan çok iyi olduğunu düşünüyorum ve diğer aracın verilerini kullanamazken, yarış hafta sonlarına nasıl yaklaşmam ve nasıl sürmem gerektiğini öğrendim."

"Farklı sürebilirsiniz, kendi kendinize daha fazla şey denemeniz gerekiyor. Bu şeyleri diğer aracın denemesine izin veremezsiniz."

"Bunları olabildiğince kendi başına denemen gerekiyor. Bu yüzden takıma liderlik etmek ve biraz daha yalnız olmak kesinlikle kazandığım en büyük şeylerden biri oldu." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, arrives on the grid after Qualifying in third Fotoğraf: FIA Pool

Norris, 2021 sezonunda ilerleme kaydettiği diğer alanları aracın gelişimine katkı sağlamak ve sağlam bir hafta sonu geçirebilmek olduğunu düşünüyor.

Norris, "Aracın gelişiminde biraz daha önde olmak geliştiğim alanlardan biriydi."

"Gelecek yıl için pek de önemli değil ama belki de, sezon boyunca yaptığımız bazı güncellemelerde gelişmemizin, daha büyük bir etkisi olmuştur."

"Son olarak da, büyük bir şey olduğunu düşünmüyorum ama hafta sonlarını antrenman, sıralama ve yarış açısından temiz geçirmek anlamında küçük adımlarım oldu."

"Bu küçük şeyler daha temiz yarış hafta sonları geçirmeme yardımcı oldu. Gerçekten önemliyse her şeyimi bir araya getirebiliyorum."

"Spesifik olarak ne olduğunu söyleyemem. Ancak sezonun ilk yarısı dışındaki şeyler çok küçük ve her şeyi bir araya getirmekle ilgili." dedi.