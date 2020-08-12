Ferrari pilotları, Barcelona'da lastik yönetiminin önemli olacağını düşünüyorlar

Ferrari, Britanya'daki yarışlarda lastikleri en iyi yöneten takımlardan bir tanesiydi ve Charles Leclerc tek pit stopla damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Hafta sonunu puansız kapatan Sebastian Vettel, yarış öncesinde yaptığı açıklamada, doğru ayarlar ve lastik kullanımının hafta sonu için çok önemli olacağını belirtti.

"Barcelona'ya gittiğiniz zaman, buradaki pek çok şeyin küçük şeylere bağlı olduğunu biliyorsunuz. Takımlar ve sürücüler pisti çok iyi biliyorlar. Bu yüzden zaten Cuma antrenmanında araca yönelik ince ayarlar yapmaya odaklanabiliriz."

"Pist, Silverstone'dan çok farklı ve aracımızın burada nasıl performans sergileyeceğini merak ediyorum. Hava çok sıcak olacak ve aşırı lastik aşınmasına neden olmadan, iyi bir performans sergilememizi sağlayacak ayarları bulmak önemli olacak."

Charles Leclerc ise şunları ekledi: "Bu yılki yarış yaz ortasında olacak ve aracımızın sıcak pistte ne kadar hızlı olduğunu görmek ilginç olacak."

"Tıpkı Silverstone yarışları gibi lastiklerin aşınmasını kontrol etmenin çok önemli olacağını düşünüyorum. Bu konuda çok çalıştık ve çabalarımızın karşılığını Britanya'da aldık."

"Sıralama turlarında hata yapmamak ve yarışta araçtan en iyi şekilde faydalanmak son derece önemli olacak."