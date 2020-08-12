Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
01 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
FP1:
1 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
15 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
22 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
43 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
79 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
106 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Seidl, COVID-19 endişelerinin ortasında İspanya GP'nin planlamasını anlattı

paylaşım
yorumlar
Seidl, COVID-19 endişelerinin ortasında İspanya GP'nin planlamasını anlattı
Ekleyen:
, Grand prix editor
12 Ağu 2020 16:36

Andreas Seidl, Katalunya bölgesinde büyüyen COVID-19 endişesi sırasında Formula 1 takımlarının İspanya Grand Prix'si için yapacakları lojistik hazırlığı nasıl ele alacaklarını anlattı.

F1, bu hafta sonu yapılacak yarış için Katalunya bölgesinde bulunan Circuit de Barcelona'ya gittiği sırada İspanya, yükselen COVID-19 vakaları ile beraber endişelenmiş durumda. F1 takımları, buna benzer bir durum ile Macaristan'da da karşılaşmıştı.

Artan vaka sayısı ile beraber geçen ayın sonlarında Barcelona'da belirli kısıtlar geri getirildi, bununla beraber aralarında İngiltere'nin de bulunduğu pek çok ülke, İspanya'dan ülkelerine gelen bireyler için yeni karantina şartlarını zorunluluk haline getirdi.

Pek çok F1 padok personeli, yarış hafta sonunun öncesindeki Çarşamba günü Barcelona'ya seyahat ettiler, ancak sıkılaşan kurallar sebebiyle bazı planlarda bir takım ayarlamalar yapılması gerekti.

McLaren F1 patronu Seidl, İspanya Grand Prix'si hafta sonundaki prosedürlerin geçen ay yapılan Macaristan yarışı için olan prosedürlere benzer olduğunu söyledi. Macaristan hafta sonunda takımlar, kaldıkları otellerden sadece piste veya havaalanına seyahat etmek amacıyla çıkmışlardı.

Motorsport.com'un, takımın planları hakkında sorduğu soruya yanıt veren Seidl şunları söyledi: "Eninde sonunda Macaristan'daki gibi bir şey ortaya çıkacak."

"Takım olarak Barcelona'da sadece iki yerde bulunacağız: güzel bir Hilton otelinde ve Barcelona'daki yarış pistinde."

"Tekrardan amacımız baloncuğumuzun içinde kalmak, sosyal mesafe ve hijyen bakımından da tüm kurallara uyum sağlamak olacak.

"Verdiğimiz bu sert sınav sırasında, güvenli bir Formula 1 organizasyonu düzenlemek için her şeye sahip olduğumuzu düşünüyorum."

Pek çok sürücü, COVID-19'un yayılım şansını olabildiğince azaltmak ve dışarıyla bağlantıyı olabildiğince kesmek için pistte bulunan takım misafirhanelerinde kalmayı tercih etti.

F1 sürücüler şampiyonası lideri Lewis Hamilton, rutinini Barcelona için değiştirmeyeceğini açıkladı.

"Orada neler olduğunu pek bilmiyorum, ancak ben her zaman pistte kalıyorum bu yüzden benim için bir şey değişmiyor." diyen Hamilton ekledi: "Kendi baloncuğumun içerisinde kalıyorum, etrafımda sadece birkaç insan var. Havaalanına geleceğim ve direkt olarak misafirhaneme ilerleyeceğim, daha sonrasında da 3-4 gün boyunca orada kalacağım."

Valtteri Bottas ise ekstra kısıtlamalara rağmen hafta sonunun "normal bir hafta sonu ile aynı" olacağına inandığını söyledi.

"İspanya'ya iniş yapacağız, direkt olarak misafirhaneye gideceğiz, yani piste." diyen Bottas ekledi: "Sadece baloncuğumun içerisinde olan insanlarla beraber olacağım, bu kadar. Yarış hafta sonu sonrasında da bir sonraki yere aynı insanlar ile gideceğim. Bu yüzden güvenli olmalı."

 
Racing Point, FIA'nın kararını temyize taşıyacak

Önceki haber

Racing Point, FIA'nın kararını temyize taşıyacak

Sonraki haber

McLaren, yeni rüzgar tünelini 2022'de kullanabilecek

McLaren, yeni rüzgar tünelini 2022'de kullanabilecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, bulunan küçük hata sonrası İspanya'da yeni şasiye geçecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, bulunan küçük hata sonrası İspanya'da yeni şasiye geçecek

Ferrari pilotları, Barcelona'da lastik yönetiminin önemli olacağını düşünüyorlar
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Ferrari pilotları, Barcelona'da lastik yönetiminin önemli olacağını düşünüyorlar

McLaren, yeni rüzgar tünelini 2022'de kullanabilecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
23dk

McLaren, yeni rüzgar tünelini 2022'de kullanabilecek

Horner, Racing Point davasında Mercedes'in rolünü sorguladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner, Racing Point davasında Mercedes'in rolünü sorguladı

Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"

Ralf Schumacher: "Ferrari ve Vettel arasında güven bağı kalmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Ferrari ve Vettel arasında güven bağı kalmadı"

Wolff: "Concorde imzalama tarihini kaçırmamız sıkıntı değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Concorde imzalama tarihini kaçırmamız sıkıntı değil"

Rosberg: "Vettel sürmeyi unutmadı, sorun araçta"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Rosberg: "Vettel sürmeyi unutmadı, sorun araçta"

Son Haberler

McLaren, yeni rüzgar tünelini 2022'de kullanabilecek
F1 Formula 1 / Son dakika
23dk

McLaren, yeni rüzgar tünelini 2022'de kullanabilecek

Seidl, COVID-19 endişelerinin ortasında İspanya GP'nin planlamasını anlattı
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Seidl, COVID-19 endişelerinin ortasında İspanya GP'nin planlamasını anlattı

Racing Point, FIA'nın kararını temyize taşıyacak
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Racing Point, FIA'nın kararını temyize taşıyacak

Ferrari pilotları, Barcelona'da lastik yönetiminin önemli olacağını düşünüyorlar
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Ferrari pilotları, Barcelona'da lastik yönetiminin önemli olacağını düşünüyorlar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, bulunan küçük hata sonrası İspanya'da yeni şasiye geçecek

2
Formula 1

Ferrari pilotları, Barcelona'da lastik yönetiminin önemli olacağını düşünüyorlar

2s
3
Formula 1

McLaren, yeni rüzgar tünelini 2022'de kullanabilecek

23dk
4
Formula 1

Horner, Racing Point davasında Mercedes'in rolünü sorguladı

5
Formula 1

Binotto: "2021 hedefimiz ancak ikincilik olabilir"

Son Videolar

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi? 07:03
Formula 1

Patlayan lastikler Britanya GP'yi nasıl etkiledi?

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:54
Formula 1

F1 2020 Britanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Son Haberler

McLaren, yeni rüzgar tünelini 2022'de kullanabilecek
F1

McLaren, yeni rüzgar tünelini 2022'de kullanabilecek

Seidl, COVID-19 endişelerinin ortasında İspanya GP'nin planlamasını anlattı
F1

Seidl, COVID-19 endişelerinin ortasında İspanya GP'nin planlamasını anlattı

Racing Point, FIA'nın kararını temyize taşıyacak
F1

Racing Point, FIA'nın kararını temyize taşıyacak

Ferrari pilotları, Barcelona'da lastik yönetiminin önemli olacağını düşünüyorlar
F1

Ferrari pilotları, Barcelona'da lastik yönetiminin önemli olacağını düşünüyorlar

Vettel, bulunan küçük hata sonrası İspanya'da yeni şasiye geçecek
F1

Vettel, bulunan küçük hata sonrası İspanya'da yeni şasiye geçecek

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.