Seidl, COVID-19 endişelerinin ortasında İspanya GP'nin planlamasını anlattı

F1, bu hafta sonu yapılacak yarış için Katalunya bölgesinde bulunan Circuit de Barcelona'ya gittiği sırada İspanya, yükselen COVID-19 vakaları ile beraber endişelenmiş durumda. F1 takımları, buna benzer bir durum ile Macaristan'da da karşılaşmıştı.

Artan vaka sayısı ile beraber geçen ayın sonlarında Barcelona'da belirli kısıtlar geri getirildi, bununla beraber aralarında İngiltere'nin de bulunduğu pek çok ülke, İspanya'dan ülkelerine gelen bireyler için yeni karantina şartlarını zorunluluk haline getirdi.

Pek çok F1 padok personeli, yarış hafta sonunun öncesindeki Çarşamba günü Barcelona'ya seyahat ettiler, ancak sıkılaşan kurallar sebebiyle bazı planlarda bir takım ayarlamalar yapılması gerekti.

McLaren F1 patronu Seidl, İspanya Grand Prix'si hafta sonundaki prosedürlerin geçen ay yapılan Macaristan yarışı için olan prosedürlere benzer olduğunu söyledi. Macaristan hafta sonunda takımlar, kaldıkları otellerden sadece piste veya havaalanına seyahat etmek amacıyla çıkmışlardı.

Motorsport.com'un, takımın planları hakkında sorduğu soruya yanıt veren Seidl şunları söyledi: "Eninde sonunda Macaristan'daki gibi bir şey ortaya çıkacak."

"Takım olarak Barcelona'da sadece iki yerde bulunacağız: güzel bir Hilton otelinde ve Barcelona'daki yarış pistinde."

"Tekrardan amacımız baloncuğumuzun içinde kalmak, sosyal mesafe ve hijyen bakımından da tüm kurallara uyum sağlamak olacak.

"Verdiğimiz bu sert sınav sırasında, güvenli bir Formula 1 organizasyonu düzenlemek için her şeye sahip olduğumuzu düşünüyorum."

Pek çok sürücü, COVID-19'un yayılım şansını olabildiğince azaltmak ve dışarıyla bağlantıyı olabildiğince kesmek için pistte bulunan takım misafirhanelerinde kalmayı tercih etti.

F1 sürücüler şampiyonası lideri Lewis Hamilton, rutinini Barcelona için değiştirmeyeceğini açıkladı.

"Orada neler olduğunu pek bilmiyorum, ancak ben her zaman pistte kalıyorum bu yüzden benim için bir şey değişmiyor." diyen Hamilton ekledi: "Kendi baloncuğumun içerisinde kalıyorum, etrafımda sadece birkaç insan var. Havaalanına geleceğim ve direkt olarak misafirhaneme ilerleyeceğim, daha sonrasında da 3-4 gün boyunca orada kalacağım."

Valtteri Bottas ise ekstra kısıtlamalara rağmen hafta sonunun "normal bir hafta sonu ile aynı" olacağına inandığını söyledi.

"İspanya'ya iniş yapacağız, direkt olarak misafirhaneye gideceğiz, yani piste." diyen Bottas ekledi: "Sadece baloncuğumun içerisinde olan insanlarla beraber olacağım, bu kadar. Yarış hafta sonu sonrasında da bir sonraki yere aynı insanlar ile gideceğim. Bu yüzden güvenli olmalı."