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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Concorde imzalama tarihini kaçırmamız sıkıntı değil"

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Wolff: "Concorde imzalama tarihini kaçırmamız sıkıntı değil"
Ekleyen:
12 Ağu 2020 12:35

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Formula 1 Yönetimi'nin yeni Concorde Anlaşması'nı imzalamaları için belirlediği son tarihi kaçırmalarının sıkıntı olacağını düşünmüyor.

F1 bir süredir 2021'den itibaren uygulamaya koyulacak yeni Concorde Anlaşması üzerinde takımlarla çalışıyor. Takımların spordaki geleceklerini garanti almaları için bu anlaşmayı imzalamaları gerekiyor.

Takımlar yeni anlaşmayla F1'de daha adil gelir dağılımı ve yönetim şekli olmasını istiyorlar. Yeni anlaşmada bu konulara yoğunlaşılmış olsa da bazı takımlar henüz tam olarak memnun değiller.

Wolff, geçen hafta yaptığı açıklamada anlaşmayı mevcut haliyle imzalamayacaklarını, bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ve birçok takımın benzer düşündüğünü söylemişti.

F1 Yönetimi, anlaşmayı imzalamak için 12 Ağustos tarihini son gün olarak belirlemişti ancak bu tarih 18 Ağustos'a ötelendi. Ancak takımların Concorde Anlaşması'nı imzalamaları için 31 Ağustos'un son tarih olduğu düşünülüyor.

Motorsport.com tarafından Mercedes'in verilen zaman aralığı içerisinde anlaşmayı imzalamazsa ne olacağını sorulması üzerine Wolff, "FOM'un bu sürecin daha fazla uzamasını istemediğini düşünüyorum."

"Bir son tarih belirlediler ve bu süreç içerisinde anlaşmayı kabul edip imzalamamız gerektiğini belirttiler."

"Birileri 12 Ağustos tarihine kaçırırsa ya da daha fazla zamana ihtiyaç duyarsa, bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Tüm anlaşmalarda denklik ve şeffaflık maddeleri vardır."

"Chase'in neden bunun hemen çözülmesini istediğini tam olarak anlayabiliyorum. Bu bizim sporumuz ve bir çözüm bulmalıyız." dedi.

Wolff'un anlaşmayı imzalama konusundaki isteksiz tavrının ardından F1, tarihin uzatılmayacağını ve takımların anlaşmayı mevcut haliyle imzalamaları gerektiğini söylemişti.

Wolff, "Bu bir birliktelik ve onların takımlara, güçlü ticari hak sahiplerine ihtiyacı var."

"Herkesin harekete geçmeleri için neden böyle son noktayı koyduklarını biliyorum. Bu konuda çok başarılı oldular."

"Bunu bir iki güne ya da birkaç haftaya sıkıştırmazdım. Gerekli güvenleri almalı, takımlar devam etmeye adanmalı ve bu işi hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmaları önemli." dedi.

Red Bull'un takım patronu Christian Horner da geçen hafta yaptığı açıklamada, aradaki tüm anlaşmazlıklara rağmen kısa süre içerisinde 10 takımın anlaşmayı imzalamalarını beklediğini söylemişti.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Abdullah Çelik

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