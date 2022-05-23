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Leclerc: "İspanya'da yarış dışı kalsam da Miami sonrasına kıyasla daha iyi hissediyorum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, İspanya Grand Prix'sinde yarış dışı kalmanın, Imola ve Miami'ye kıyasla daha iyi hissettirdiğini söyledi.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Leclerc: "İspanya'da yarış dışı kalsam da Miami sonrasına kıyasla daha iyi hissediyorum"
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Leclerc, Barselona'da pole pozisyonundan başladığı yarışı 26 tur boyunca lider götürdü ancak motoru aniden güç kaybetti. Monakolu sürücü aracını garaja getirdi ve 2022 sezonunda ilk kez yarış dışı kalmış oldu.

Bu, sadece yarış galibiyetini değil, şampiyona liderliğini de sezonun dördüncü yarışını kazanan Verstappen'e kaybetmesine sebep oldu.

Leclerc, büyük puan farkına rağmen Barseloa'dan, Imola ve Miami'ye kıyasla daha iyi hissederek ayrıldığını söyledi.

Leclerc, Imola'da ikincilik için Perez'i kovalıyordu ancak duvara çarpınca geri düştü ve altıncı sırada finiş gördü.

Miami Grand Prix'sinde ise Leclerc, liderliği Verstappen'e kaybetti ancak ikinci sırada finiş görmeden önce Hollandalı'yı yakından takip etmeyi başardı.

Leclerc, Barselona yarışı çok daha pahalıya mal olsa da, Ferrari'nin gelişen formunun ve lastik yönetiminin, şampiyonluk mücadelesine dair daha iyimser hissetmesini sağladığını söyledi.

Leclerc, "Bu hafta sonu, önceki iki yarışa kıyasla daha iyi hissediyorum."

"Elbette araçta problem oldu ve hayal kırıklığına uğradım ancak diğer yandan, çok fazla olumlu şey de var."

"Hafta sonu boyunca iyiydik, sıralama tempomuz iyiydi, yeni paket beklediğimiz gibi çalıştı ki bu kesin olmayabiliyor ve her şey iyi çalışıyordu."

"Yarış tempomuz ve son birkaç yarıştır Red Bull'a kıyasla sorun yaşadığımız lastik yönetimimiz iyiydi. Yarışta güçlüydük."

"Bu durumlarda olumlu taraflarına da bakmanın iyi olduğunu düşünüyorum ve yarışta çok fazla olumlu şey vardı." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc, takım radyosundan hayal kırıklığını dile getirse de garajda mekanikerleri teselli etti ve kimseye "kızgın olmak için bir sebebi" olmadığını söyledi.

"Bu her zaman hayal kırıklığı olur ve şampiyonluk için yarışırken her puanın önemli olduğunu biliyorsunuz."

"Herkesin bunu en hızlı şekilde anlamak ve çözmek için tüm gücüyle çalıştığına eminim."

"Herkes benim kadar hayal kırıklığına uğradı ve araçtan çıkınca birine kızmam için hiçbir sebep yoktu. Bu yüzden mekanikerleri neşelendirmek istedim çünkü moralleri çok bozulmuştu."

Şampiyona liderliğini kaybeden Leclerc, Monako Grand Prix'si öncesi Verstappen'den 6 puan geride.

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