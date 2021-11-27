Ferrari: "Leclerc'e yatırım yaptık çünkü onun 'bir sonraki şampiyon' olacağına inanıyoruz"

Korkunç geçen 2020 sezonunun ardından Ferrari, bu yıl ileriye doğru gitmeyi başardı ve gelecek yıl yeniden bir "kazanan" olmanın hesaplarını yapıyor.

Takım, bu yıl tamamen 2022 sezonuna odaklandı ve bu yüzden beklentiler çok yüksek. Eğer gelecek yıl beklenen şampiyonluk gelmezse, o zaman 2023 için beklenti olacak.

Bu yıl pilot tarafında ise Charles Leclerc'in yeni takım arkadaşı Carlos Sainz oldu. İspanyol pilotun, özellikle sezonun ikinci yarısında takım arkadaşına bu kadar yakın olması, şampiyonada da sadece 6.5 puan geride yer alması pek çok kişiyi şaşırttı.

Eğer, yarış kazanabilecekleri bir araca sahip olurlarsa, ikilinin nasıl bir hiyerarşiye sahip olacağı merak konusu. Fakat Mattia Binotto, bu konuda Leclerc'i desteklediklerini ima etti.

GP Racing dergisine konuşan Binotto, "Ona uzun vadeli yatırım yaptık çünkü onun, Ferrari'nin bir sonraki şampiyonu olacağına tamamen ikna olduk."

"Her şeyden önce, onu kariyerinin başından beri tanıyoruz. Çok yetenekli bir sürücü olduğunu biliyoruz ve en önemlisi bu."

"Çok hızlı ve sadece tek turda değil, yarışta da çok iyi. Hızını kaybetmeden savunma ve atak yapma yeteneği olağanüstü."

"Aklımda her zaman 2019 Monza'da Lewis Hamilton'a veya Silverstone'da Max Verstappen'e karşı yaptığı savunma var."

“Charles baskıyı yönetmede de çok iyi. Öndeyseniz, durumu yönetirken ihtiyaç duyduğunuz kazanma zihniyetine, aynı zamanda kazanma yeteneğine de sahip. Harika bir yeteneği var." dedi.

Binotto, Leclerc'te Ferrari'de yarışmış bazı başarılı pilotlardan izler görüyor.

Binotto, "Şu anda lastikleri kullanma şekli, ilk başladığı zamandan inanılmaz derecede farklı. Araç ve lastiklerle ilgili hassasiyetini önemli ölçüde geliştirdi."

"Bu, yetenekli sürücüleri iyi sürücülerden ayıran şeydir. Yetenekliyseniz, araçtan her şeyi alıp harika bir tur atabilirsiniz. Michael [Schumacher] ve Fernando [Alonso] için durum böyleydi."

"Taraftarları düşündüğümüzde ise Charles kesinlikle Gilles Villeneuve'ün ruhunu yansıtıyor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images