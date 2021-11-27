Hamilton, diğer sporcuların COVID'e yaklaşımına şaşırmış

Yedi kez dünya şampiyonunun koronavirüse yakalanmasının ve Sakhir Grand Prix'sini kaçırmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti.

O zamandan beri Hamilton, artık geçtiğini hissetmesine rağmen, "uzun süreli COVID" yaşadığına inancından bahsetti.

36 yaşındaki İngiliz, diğer sporcuların dünya çapında iki yıl içinde beş milyondan fazla cana mal olmuş bir virüse karşı, nasıl çok daha soğukkanlı bir yaklaşım sergilediklerine şaşırıyor.

Hamilton, BBC tarafından yapılan röportajda, "Geçen yıl bunu deneyimlemiş biri olarak, bu yıl biraz daha iyi idare ettiğimi söyleyebilirim ama hâlâ korku içinde yaşıyorum."

“Çevremde gördüğüm herkes, tüm arkadaşlarım ve çoğu kişi için, bir iş gününü veya bir haftalık çalışmayı kaçırmak, onlar için yılı bitirmek olmuyor. Ancak sürücüler için durum farklı."

"Bir veya iki yarışı kaçırırsanız yıl bitebilir. Aynı zamanda çok rahat ve umursamayan başka sporcular da gördüm. Eğer yakalanırlarsa, nasıl olduğunu anlarlar ve bunu görmek gerçekten garip. Bu, işi zorlaştırdı." dedi.

Lewis Hamilton wears a protective face mask in the garage Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton, aşılar dünyaya COVID ile mücadele için güçlü bir silah sağlamış olsa da, çeşitli Formula 1 protokollerinin yer aldığı 22 yarışlık bir sezonun, geçen yılın sıkışık takvimle beraber 17 yarıştan oluşan sezonundan daha zor bir deneyim olduğunu söylüyor.

Hamilton, "Geçen yıl tamamen sıkışık ve yoğundu. O altı ay zor olsa da, bu yılın tamamı yoğun. Bu yüzden bu yılın daha kötü olduğunu söyleyebilirim."

"Bazı yerlerde kuralları gevşetiyorlar. Bu yüzden gardınızı indirip başınızı belaya sokmak çok kolay. Bunu sürekli aklınızda bulundurmanız gerek."

"Sosyal etkileşimim geçmişte olduğundan farklı çünkü herkesle mesafeni koruyorsun ve nefesini herkesin yanında tutuyorsun. Bu yüzden kesinlikle çok daha zor diyebilirim.” dedi.

Hamilton, "uzun süreli COVID" artık bir fiziksel engel oluşturmadığı için, dünya şampiyonluğunu Max Verstappen'in elinden almaya çalıştığını söyledi.

Mercedes sürücüsü, "Sezonun ilk yarısı, yaşadığım en zor zamanlardan biriydi."

"Ancak şu anda uzun zamandır hissetmediğim kadar iyi hissediyorum, bir şekilde üstesinden gelmeyi başardım. Tanrıya şükür, virüs gitmiş gibi hissediyorum.” dedi.