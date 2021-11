McLaren, Ricciardo'nun daha çok çabalamasını istemiş

Avustralyalı sürücü McLaren'a, yedi kez yarış kazanmış ve kendini kanıtlamış üst düzey bir F1 sürücüsü olarak geldi ve takımın yükselişine liderlik etmesi bekleniyordu.

Birçok kişi, takım arkadaşı Lando Norris'in yetişip yetişemeyeceğini sorgularken tam tersi oldu. Ricciardo, MCL35M'de Norris'in hızına yetişemedi.

McLaren yeni sürücüsüne karşı sabırlı oldu ancak Ricciardo yine de yapıcı eleştiriler almak zorunda kaldı.

Eski Olimpiyat kürekçisi ve şimdi yarış mühendisi olan Tom Stallard ile birlikte deneyimlerini anlatan Ricciardo, GP Racing'e verdiği demeçte, "Rekabetçi bir atlet olduğunu bildiğim Tom'un yanımda olması cesaret verici."

"Elbette takımınızda yaptığı işte iyi olan birini istiyorsunuz. Fakat aynı zamanda asıl istediğim ve sevdiğim şey, bir rakip, yanımda savaşacak ve o son ufak avantajı arayacak biri."

"Tom da Olimpiyatlara giden ve eve gümüş madalya getiren biri, bu yüzden onun karakterinde bunun olduğunu biliyorum."

"Bu da güzel. Tom'un ve gerçekten tüm takımın desteği iyiydi. Kesinlikle çok anlayışlı ve sabırlıydılar."

"Ancak zaman zaman 'daha çok çabalamam' da istendi. Ben yapıcı eleştiriler alacak kadar büyüğüm ve onlar da hiç aşağılamadılar ya da moralimi bozmadılar. Her zaman anlamaya çalıştılar ve 'Tamam, sorun ne ve sana nasıl yardımcı olabiliriz?' dediler. Modern bir yaklaşım sergilediler ve bizim için iyi oldu." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his engineer

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images