McLaren, Ricciardo'nun daha çok çabalamasını istemiş

Avustralyalı sürücü McLaren'a, yedi kez yarış kazanmış ve kendini kanıtlamış üst düzey bir F1 sürücüsü olarak geldi ve takımın yükselişine liderlik etmesi bekleniyordu.

Birçok kişi, takım arkadaşı Lando Norris'in yetişip yetişemeyeceğini sorgularken tam tersi oldu. Ricciardo, MCL35M'de Norris'in hızına yetişemedi.

McLaren yeni sürücüsüne karşı sabırlı oldu ancak Ricciardo yine de yapıcı eleştiriler almak zorunda kaldı.

Eski Olimpiyat kürekçisi ve şimdi yarış mühendisi olan Tom Stallard ile birlikte deneyimlerini anlatan Ricciardo, GP Racing'e verdiği demeçte, "Rekabetçi bir atlet olduğunu bildiğim Tom'un yanımda olması cesaret verici."

"Elbette takımınızda yaptığı işte iyi olan birini istiyorsunuz. Fakat aynı zamanda asıl istediğim ve sevdiğim şey, bir rakip, yanımda savaşacak ve o son ufak avantajı arayacak biri."

"Tom da Olimpiyatlara giden ve eve gümüş madalya getiren biri, bu yüzden onun karakterinde bunun olduğunu biliyorum."

"Bu da güzel. Tom'un ve gerçekten tüm takımın desteği iyiydi. Kesinlikle çok anlayışlı ve sabırlıydılar."

"Ancak zaman zaman 'daha çok çabalamam' da istendi. Ben yapıcı eleştiriler alacak kadar büyüğüm ve onlar da hiç aşağılamadılar ya da moralimi bozmadılar. Her zaman anlamaya çalıştılar ve 'Tamam, sorun ne ve sana nasıl yardımcı olabiliriz?' dediler. Modern bir yaklaşım sergilediler ve bizim için iyi oldu." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, on the grid with his engineer Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo'nun McLaren'daki sorunlarının çoğu, frenlerde tamamen farklı bir yaklaşıma ihtiyaç duymasından kaynaklanıyordu. Bu, geç frenleme geçişleriyle ünlü olan Ricciardo için karmaşık bir durum oldu.

Ricciardo için tam bir adaptasyon süreci oldu ve nerede zaman kaybettiği konusunda ilk defa kafa karışıklığı yaşadı.

Ricciardo, "Kafamda, bu araçta attığım her turda daha iyiye gideceğimi planlıyordum."

"Bahreyn'de altıncı oldum ve hâlâ %100 rahat olmadığımı biliyordum. Bu yüzden kafamda 'Peki, artık her sürüşümde aracı daha da zorlayacağım.' diyordum."

"Daha sonra, alışık olduğumdan farklı bir noktada, durağan bir yere geldim. Buraya ulaşmak için de aracı oldukça farklı kullanmam gerekiyordu."

"Araçta gerçekten güçlü noktalar var ama aynı zamanda bazı zayıf noktalar da var. Bense sadece güçlü noktalar üzerinden yol almaya çalışıyordum."

"Kilit noktası, durumu parçalara ayırmak ve her virajı ayrı ayrı anlamak oldu. Çünkü bir bütün olarak, Lando'dan 0.7 ya da 0.8 saniye uzakta olduğum zamanlar oldu ve 'Bunu yapamam. Zamanı nerede kaybettiğimi bilmiyorum.' dedim."

"Max [Verstappen], gerçekten güçlü ve rekabetçi bir rakip olmasına rağmen, benden 0.2 saniye daha hızlı olduğunda çok sinirlendiğimi hatırlıyorum. Hepimiz Max'in sürüşünün kalibresini biliyoruz. Lando'yu hafife almıyorum, sadece bu kadar büyük bir fark, benim çok yabancı olduğum bir durum. Kendimi hiç bu pozisyonda bulmadım."

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, with the trophies Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Belirli bir yerde hata yapmış gibi değildim, zamanı nerede kaybettiğimi bilmiyordum. Tom, zamanı kazandırmaya çalışıyor ve 'Hadi analiz edelim, hadi şu virajın üzerinden geçelim.', 'Bunu neden yapamıyorsun, seni durduran ne?', 'Bunu anlayalım, doğrudan A'dan F'ye gitmek yerine, A'dan B'ye ve C'ye gidelim.' demekle iyi yaptı."

“Yarış arabası sürücüleri veya atletler, bizler biraz inatçıyız. Ancak bu inadı mezara kadar götüremeyiz."

"Bir noktada açık fikirli olmanız ve 'Tamam, durum bu.' demeniz gerekir. Şimdi uyum sağlamam gerekiyor ve belki ilk başta bu konuda rahat olmasam da, ne kadar çok öğrenirsem ve bununla ne kadar rahat edersem o kadar iyi olacağım konusunda cesaretlendiriliyorum." dedi.

Ricciardo, yaz arasından sonra McLaren aracında farklı bir sürücü oldu ve onun için daha iyi zamanlar geldi.

Ardından İtalya Grand Prix'sinde güzel bir hafta sonunun geldiğini hissetti. Yarışı kazandı ve liderliğiyle McLaren'a dubleyi getirdi. Ricciardo, Pazar günü Verstappen'i startta geçtikten sonra, bir daha arkasına bakmadı ve çok iyi bir sürüş sergiledi.

Monza'daki yarış hafta sonu hakkında Ricciardo, "Kesinlikle içim içime sığmıyordu... İçimde bir özgüven vardı."

"Zaten daha iyi hissediyordum. Yaz arasından döndüğümden beri kendimi tazelenmiş ve yarışmaya hazır hissediyordum. Monza sevdiğim ve iyi hissettiğim bir pist."

"Sıralama seansında geride kalmıştım. Bilmiyorum, içten içe çıldırdım. Sadece kızgındım ve bunu kontrol ettim. Artık daha sık o noktaya gelmeye çalışıyorum."

"Cuma günü kazanacağıma inandığımı söyleyemem ama hafta sonuna dönüp baktığımda nasıl bittiğine şaşırdım mı? Dürüst olayım, şaşırmadım." dedi.

Ricciardo'nun performansları Monza'dan bu yana karışıktı. Kendisi hala o "McLaren stilini" yakalayamadığını ancak Norris'e kıyasla performans seviyesinin şüphesiz açık bir gelişme gösterdiğini söyledi.

Ricciardo şimdi, McLaren'ın takımlar şampiyonasında üçüncülüğü elde etmesi için hayati bir rol oynuyor.