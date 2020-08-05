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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, ikinci Silverstone yarışına güncelleme getirmeyecek

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Ferrari, ikinci Silverstone yarışına güncelleme getirmeyecek
Ekleyen:
, Editör
5 Ağu 2020 19:47

Ferrari'nin performans gelişim şefi Enrico Cardile, bu hafta sonu yapılacak Silverstone yarışında geçen hafta ile aynı araca sahip olacaklarını açıkladı.

Ferrari'nin bu hafta sonu yeni güncellemelere sahip olabileceği konuşuluyordu ancak geçtiğimiz haftalarda Ferrari'nin performans gelişim şefi haline gelen Enrico Cardile, SF1000'in teknik anlamda aynı olacağını açıkladı.

Cardile, hedeflerinin "mümkün olduğunca çok puan kazanmak" olduğunu belirtti.

"Bu olağandışı sezonda ikinci kez, bir önceki hafta yarıştığımız pistte yarışmak için hazırlık yapıyoruz."

"Geçen haftaki sonuç bize motivasyon veriyor: bir tarafta özellikle sıralama turlarındaki pozitif şeyleri tekrarlamaya çalışacağız, öte yandan, her iki sürücünün de -sadece bir tanesi değil- dayanıklılık sorunları nedeniyle değerli zaman kaybetmeden başlayarak, mevcut paketimizden en iyi şekilde yararlanabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

"Teknik tarafta ise SF1000, geçen hafta sonu ile aynı konfigürasyonda bulunacak."

"Özellikle uzun sürüşlerde, lastik yönetimi açısından her şeyi optimize etmeye çalışacağız."

"Aslında Pirelli, Britanya Grand Prix'sinde kullanılanlara kıyasla daha yumuşak lastikler sağlayacak. Bu yüzden tüm takımlar hem sıralama turlarında hem de yarışta yeni bir mücadeleyle karşı karşıya olacak."

"Tahminler -İngiltere'de- normalde yılın bu zamanında olduğundan daha sıcak bir hava vaat ediyor ve bu yüzden tablo daha da karmaşık hale geliyor."

"Şu anda yarış galibiyetleri için mücadele edemediğimizi biliyoruz. Fakat bu, daha az motive olduğumuz anlamına gelmiyor."

"Amacımız elimizden gelenin en iyisini yapmak ve hem bizim hem de tüm taraftarlarımız için mümkün olduğunca çok puan kazanmak."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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