Walker: "Hamilton, Senna ve Schumacher'den daha iyi"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, geçen hafta yapılan Silverstone yarışını kazanarak F1'deki 87. galibiyetini aldı ve Schumacher'in 91 yarışlık galibiyet rekorunu yakın gelecekte kırması bekleniyor.

Hamilton, Schumacher'in 7 şampiyonluk rekorunun ise 1 şampiyonluk kadar arkasında, ve 2020 sezonunun ilk dört yarışı sonrasında 30 puanlık bir liderliğe sahip.

F1'in tüm zamanlardaki en iyi pilotunun kim olduğu konusundaki tartışmalar, Hamilton'ın Schumacher'in rekoruna yaklaştıkça daha sert bir hâl almaya başladı ve pek çok dönem arasında karşılaştırılmalar yapılmaya başlandı.

Avustralya Grand Prix'sinin In the Fast Lane podcastinde konuşan eski BBC F1 spikeri Walker, her jenerasyonun kendine özgü koşulları sebebiyle tek bir sürücünün en iyi olduğu tartışmasının imkansız olduğunu, ancak Hamilton'ın adil tavrının Senna, Schumacher ve Juan Manuel Fangio'ya göre daha çok öne çıktığına inandığını söyledi.

Walker şunları söyledi: "Fangio çok fazla zarar gördü, aynı şekilde Jim Clark, Sir Jackie Stewart da - isim sayarak devam edebilirim - ancak aralarında en iyisi kim bilmiyorum."

"Eskiden Fangio derdim. Ancak sanırım yakın zamanda Lewis Hamilton demek zorunda kalacağım."

"Eğer istatistik olarak bakarsanız, onun çoktan Michael Schumacher'den fazla pole pozisyonu var. Eğer başına bir şey gelmezse veya Mercedes'ten herhangi bir sebepten dolayı ayrılmazsa veya takım spordan ayrılmazsa, Lewis'in önünde en az üç senesi daha var."

"Ki bu da, onun önünde en az üç şampiyona daha olduğu anlamına geliyor, bu yüzden istatistiksel olarak o, tarihin en iyi pilotu olacak."

"Ancak bana göre o - ki bu tartışmalı bir konu - gerçekten de Schumacher'den de Senna'dan da daha iyi, çünkü hem Schumacher hem de Senna, kariyerlerinin bir döneminde çokça tartışmalı sürüş taktikleri geliştirdiler."

"Mesela Schumacher'in Monaco 2006'da Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu almasını engellemek için pist üzerinde durması, veya Villeneuve ile 1997'de Jerez'deki kazası; ya da Senna'nın [Alain] Prost ile 1990'da Japonya'daki olayı gibi."

"Lewis Hamilton hiçbir zaman böyle olmadı. Her zaman bir ıslık gibi temiz bir şekilde sürdü."

"O çok iyi biri, çok yetenekli bir sürücü ve daha öncesinde onun gibi birini gördüğümüzü hiç zannetmiyorum."

Walker, Hamilton'ın adil yapısını, sporun diğer efsaneleriyle karşılaştıran ilk tecrübeli isim olmadı.

Mercedes teknik direktörü James Allison, Hamilton'ın pistteki "tamamıyla kusursuz" adaletini överken, Hamilton'ın eski takım arkadaşı Nico Rosberg ise Britanyalı pilotun ekstrem olmadan sert yarışmakta bir uzman olduğunu söylemişti.

Hamilton'ın Britanya Grand Prix'sinde aldığı galibiyet, kendi F1 kariyerinin en dramatik galibiyetlerinden biri oldu. Valtteri Bottas ve Carlos Sainz'ın da benzer bir sorun yaşadığı yarışta Hamilton, son turda lastik patlattıktan sonra finiş çizgisine patlak lastikle ulaştı ve yarışı kazandı.

Yarışın son birkaç turunu nasıl anlatmış olabileceği sorulduğunda ise Walker şu yanıtı verdi: "Sanırım kendimi kaybederdim, yayın odasında çatıyı uçururdum gibime geliyor!"

"Çünkü düşündüğünüzde belki de tüm zamanların en heyecanlı finişlerinden biri olmalıydı, Lewis rahat bir şekilde galibiyete gidiyordu ve bir anda her şey herkes için darmadağın olmuş gibi gözüktü."