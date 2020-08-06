Hulkenberg, 2021'de F1'e dönmek için görüşme halinde

Alman pilot, geçen hafta yapılan Britanya GP'sinde Sergio Perez'in yerine yarışmak için çağırılmıştı, ancak araçta yaşanan debriyaj problemi nedeniyle takım, Hulkenberg'in güç ünitesini çalıştıramadı ve Alman pilot start alamadı.

Hulkenberg, bu hafta sonu yapılacak yarışta Racing Point için hazırda bekleyecek. Perez'in karantina süresi resmi olarak dolmuş olsa da Meksikalı pilotun padoğa geri dönmesi için COVID-19 testinin negatif çıkması gerekiyor.

Yaptığı açıklamada Hulkenberg, geleceğiyle ilgili kesin gelişmeler olmadığını, ancak bir-iki hafta içerisinde daha çok haber olabileceğini söyledi: "F1'den pek çok isim ile ve takım patronuyla görüşme halindeydim, çünkü bildiğiniz gibi birbirimizi tanıyoruz."

"Bazısı tamamen normal sohbetler, bazıları ise gelecek hakkında. Bu yüzden konuşmalar ve tartışmalar olduğunu söyleyebilirim. Ancak daha hiçbir şey kesin değil. Sanırım kesinleşmesi için birkaç hafta gerekiyor."

"Eğer F1 olmazsa, dürüst olmam gerekirse, kafamın o kısmı da oldukça net değil. Sanırım adım adım ilerleyeceğim ve işlerin nasıl gittiğine bakacağım."

Hulkenberg, bu hafta sonu ikinci bir yarışa çıkmanın kendisine zarar vermeyeceğini söyledi.

"Tabii ki de iyi bir sonuç alırsanız, bu her zaman iyi bir reklamdır. Ancak bu her zaman geçerli bir şey. Ancak bence insanlar, özellikle de takım patronları sadece tek bir yarışa bakmıyor, özellikle de bu koşullar altında."

"Bu yüzden yarışmak gayeti iyi olurdu ve iyi bir yarış geçirmek isterdim ve eğer ben aracı sürersem, sadece olabildiğince iyi bir yedek sürücü olmak ve takıma olabildiğince yardım etmek istiyorum. Kalan şeyler de sanırım daha sonrasında yoluna girecektir, bu da tamamen farklı bir olay."

Bu hafta sonu yarışmamasının sinir bozucu olup olmayacağı sorusuna Hulkenberg şunları söyledi: "Evet, tabii ki de bir şekilde bu durum sinir bozucu olurdu. Araca oturup bu durumun tadına vardığınızda ister istemez bir hayal kırıklığı yaşarsınız, ancak benim geçici bir şekilde burada olduğum bana gayet net bir şekilde söylendi. Ana sürücü Checo ve kendisi ne zaman yarışmaya hazırsa o zaman dönecektir."

Her ne kadar Hulkenberg, geçen hafta yarışma şansı bulamamış olsa da kendisinin dönüşü padokta iyi bir şekilde karşılandı. Mercedes patronu Toto Wolff, Hulkenberg'in Racing Point için iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

Bu konu hakkında Hulkenberg şunları söyledi: "Bu tür geri bildirimleri ve insanların fikirlerini duymak kesinlikle çok güzel bir şey. İnsanlar çok iyi bir şekilde karşıladı ve bunu bireysel olarak duymak ve okumak çok güzel, bence gelecek konusunda pek de büyük bir rol oynamıyor."

"Çünkü günün sonunda onlar başka şeylere bakıyorlar, takıma uyup uymadığına bakıyorlar, ancak bana verilen şartlar altında yapabildiğimi yaptım. Bence her şey iyi gitti. Tabii ki de birkaç şey daha iyi olabilirdi, ki bu da çok normal, bu kadar kısa sürede ne bekliyor olabilirsiniz, ancak genel olarak bence her şey gayet iyiydi."

Alman pilot, aracın başına son dakikada geçmenin kolay olmadığını belirtti.

"Her araç birbirinden farklı, oturma şekli, çıkardığı sesler, tüm araçlar birbirinden farklı hissiyata sahip. Ve buraya hiçbir şekilde hazırlık yapmadan geldim, hemencecik ortaya atıldım."

"İlk antrenman seansından 10 dakika önce padoğa koştum, kıyafetlerimi değiştirdim, araçtan hızlı çıkma testini yaptım ve direkt olarak, normal Cuma programını yapmak için piste çıktım."

"Bunun yanında aracı öğrenmek, hele bir de yüksek benzin yükü, düşük benzin yükü, farklı motor modları ile beraber, neredeyse araçta yaptığım her şeyi ilk defa yaptım ve bu da zor bir şeydi. Yani tamamıyla adapte olmak ve olabildiğince hızlı bir şekilde öğrenmekle alakalı bir durumdu."