Ferrari, direktifin kendisini etkilediğini kabul etmiyor
Laurent Mekies, Belçika GP'de uygulanmaya başlayan teknik direktifin kendilerini etkilemediğini söylüyor.
Ferrari, 2022 sezonuna harika bir başlangıç yapmasına rağmen aynı çizgiyi koruyamamış ve sezon ilerledikçe puan anlamında geriye düşmüştü.
İtalyan ekip, yılın ikinci kısmında özellikle yarış temposunda Red Bull'a ayak uydurmakta zorlandı ve bu durumun daha çok Belçika'dan sonra yaşanması, takımın teknik direktiften etkilenmiş olabileceği söylentilerini beraberinde getirdi.
Teknik direktif, Belçika GP'de uygulanmaya başlamıştı ve araçların dalgalanma miktarını sınırlamayı amaçlıyordu.
O günden bu yana yarış kazanamasalar da Laurent Mekies, Ferrari'nin bu direktiften etkilenmediğini öne sürüyor.
Takımın sportif direktörü, "Bu direktifin yürürlüğe girmesinin ekibimiz üzerinde herhangi bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz."
"Aslında hiçbir şey değişmedi, direktif zemindeki tahtanın aşınma seviyesiyle ilgili ihtiyaçları biraz sıkılaştırdı ve her zaman var olan bu standarda uyumu daha zor hale getirdi."
"Bu direktifin yürürlüğe girmesini tamamen destekliyoruz ve başka faktörler etkili olsa da, bunun sonuçlarımızı etkilediğine inanmıyoruz." dedi.
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