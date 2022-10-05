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Formula 1 / Japonya GP Haberler

Wolff: "Japonya bizim için özellikle sıralama turlarında kolay olmayacak"

Mercedes patronu Toto Wolff, Singapur GP'de yakaladıkları tempoyu, Japonya'ya taşımlarının zor olduğu görüşünde.

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Wolff: "Japonya bizim için özellikle sıralama turlarında kolay olmayacak"
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Mercedes, Singapur Grand Prix'si hafta sonunda saf tempo anlamında çok iyiydi ve Lewis Hamilton pole pozisyonu için savaşıyordu.

Ancak işler hem sıralama turları hem de yarışta, istedikleri gibi gitmedi ve sonuç olarak hafta sonunu sadece iki puanla kapattılar.

Bu hafta sonu yapılacak Japonya GP öncesi konuşan Wolff, Marina Bay'deki kadar güçlü olmayı beklemediklerini söyledi.

Wolff, "Singapur'da bizim için çok zor bir Pazar günü oldu."

"Aracın hızına ve potansiyeline dair bazı işaretler gördüğümüz için hâlâ olumlu noktalar var. Ancak aracımız önü açıkken rekabetçi olduğunu göstermesine rağmen bunu puana dönüştürmeyi başaramadık."

"Geçtiğimiz birkaç gün boyunca araştıracak ve analiz edecek çok şeyimiz vardı. Gelecekte kullanabileceğimiz pek çok şey öğrendik. Neyse ki bir sonraki yarışa çok fazla zaman yok."

"Hedefimiz Singapur'dan önce yakaladığımız ivmeyi sürdürmek ve aracın olumlu performansından yararlanmak."

"İyi puanlar almak ve yılı güçlü bir şekilde bitirmek için beş fırsatımız daha var. Suzuka bizim için zor olacak ve Singapur'da gördüğümüz sıralama performansını tekrarlamak zor olacak fakat umarım pazar günü çıkaracağımız daha güçlü bir yarışla, durumu dengeleyebiliriz."

"F1, 2019'dan bu yana Japonya'ya gitmedi ve takım olarak oraya dönmek için sabırsızlanıyoruz. Bu çok özel bir pist; hem pilot hem de araç için en zorlu pistlerden biri."

"Ayrıca muhteşem Japon taraftarları görmeyi de özledik." dedi.

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