Gasly: "Temiz bir hafta sonuna ihtiyacımız var"

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AlphaTauri ile Suudi Arabistan ve Avustralya'dan puanla ayrılan Pierre Gasly için Imola pek iyi geçmemişti.

Ancak Fransız pilot, Miami'de daha iyi bir hafta sonu geçirebileceklerine inanıyor.

Gasly, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Imola'daki cuma antrenmanları bizim için iyi geçti fakat sıralama turlarında doğru yaklaşımı bulamadık ve geride kaldık."

"O an haliyle bir adım geride kaldık. Sonrasında sprintte kaza oldu ve yarışa son çizgiden başladık. Yarışta bir DRS grubunun içerisinde sıkışıp kaldım. Lewis arkamdaydı, Williams önümdeydi. Geçemedim."

"Birkaç yeni parça getirmiştik ama Imola'daki pist şartları nedeniyle onların çalışıp çalışmadığını değerlendirmek kolay değildi. Bu sebeple özellikle üç antrenman seansıyla normal bir hafta sonu geçireceğimiz Miami'yi sabırsızlıkla bekliyorum. Böylelikle bunları test edip sonuçlar çıkarabiliriz."

"Öte yandan Imola'da aracımız, Yuki'nin aldığı sonuçtan da görüleceği üzere iyi çalıştı. Yarışta başarılı olabilecek potansiyele sahipti fakat tüm hafta sonunu temiz geçirmeniz ve iyi pozisyonlardan başlamanız gerekiyor."

"Çoğu şey pist özelliklerine bağlı ve Miami'de sıralama turları önemli olsa da, geçiş yapabileceğimiz yerler var. Fakat Imola, İspanya ve Monako gibi sıralama turlarının önemli olduğu başka pistler de var."

"Simülatörde Miami'de yaklaşık 130 tur attım. Yüksek hızlı virajlar, teknik bölümler ve uzun düzlüklerin birleşimiyle bana ilginç geldi."

"Umarım kalan yarışlarda puanlar kazanmaya devam edip, ilk üç yarıştaki ritmimizi yakalayabilir ve böylelikle de Imola'yı unutabiliriz."

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda ise "kariyerinin en iyi yarışlarından birisi" olarak gördüğü Imola yarışının ardından Miami için heyecanlı.

"Imola zor bir hafta sonuydu fakat pazar günkü sonuçtan memnunum. Sıralamalar pek iyi gitmedi çünkü her şeyi bir araya getiremedik. Fakat sprint yarışında dört sıra kazandım ve ana yarışta bazı iyi geçişler yapıp, yedi sıraya yükselerek puanlar kazandım. F1 kariyerimin şimdiye kadarki en iyi sonuçlarından birisiydi."

"Şimdi Miami'ye gidiyoruz ve bu, herkes için yeni bir pist. Ancak üç antrenman seansımız olacak ve bu yüzden iyi şekilde çalışabileceğiz. Simülatörde gördüklerime bakarsam, birkaç orta ve yüksek hızlı virajıyla ilk iki sektör çok hızlı olacak. Üçüncü sektörde ise pek çok yavaş viraj var ve adeta bir Formula E pistini andırıyor."

"Orada sürüş yapmak ilginç olacak fakat geçiş yapmanın kolay olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden sıralama turları çok önemli olacak."

"Yarış temposunda Imola'yla benzer ya da daha iyi olabilirsek, her şeyin iyi gideceğine eminim. Antrenmanlar özellikle önemli olacak çünkü pist tamamen yeni. Bu nedeniyle cuma günü daha fazla bilgi toplamalıyız."