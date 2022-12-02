Ferrari, Binotto'nun ayrılığı sonrası üç pozisyon için arayışta
Görünüşe bakılırsa Mattia Binotto'nun ayrılmasının ardından Ferrari yönetimi yeniden şekillenecek.
Mattia Binotto, 2019 yılının başında Maurizio Arrivabene'nin yerini alarak yeni takım patronu olmuş ve o günden bu yana da bu görevi sürdürmüştü.
Binotto yönetimi altında Ferrari, herhangi bir teknik direktöre sahip değildi. Bunun aksine her departmanın başında bir isim vardı ve Binotto, bu isimleri denetliyordu. Bir bakıma teknik departmanların da başındaydı ve alınan her kararı yakından takip ediyordu.
Binotto'nun ayrılığıyla Ferrari yeni bir teknik direktör arayışına girdi. Aynı zamanda takım patronu arayışı da mevcut.
Fakat Corriere dello Sport, Ferrari'nin aslında üç pozisyon için arayışta olduğunu öne sürüyor. Buna göre Ferrari yönetimi yeni bir genel müdür, takım patronu ve teknik direktör atayacak.
Görünüşe bakılırsa bu karar doğrudan John Elkann tarafından alındı.
Geçtiğimiz günlerde Politecnico di Milano'da düzenlenen basın toplantısında Ferrari CEO'su Benedetto Vigna'ya yeni takım patronuyla alakalı bir soru soruldu.
Vigna bunun üzerine gülerek, "2500 yıl önce Herakleitos 'her şey akar' dedi" açıklamasını yaptı.
Eski Ferrari başkanı Luca di Montezemolo mevcut durumdan endişeli görünüyor.
Montezemolo, "Ferrari'de olanlardan dolayı üzgünüm ve bu konuda endişeliyim."
"Böyle zamanlarda Ferrari'yi gerçekten önemsediğim için yorum yapmamayı tercih ediyorum ama burası bana böyle zamanlarda lidersiz bir şirket gibi geliyor." dedi.
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