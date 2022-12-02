Hakkinen: "Binotto'nun gidişinde Leclerc'in rolü olduğunu sanmıyorum"

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Ferrari F1-75 yılın başında griddeki en güçlü araçtı ve Charles Leclerc, bir noktada 46 puanlık fark açmayı başardı.

Ancak sonraki yarışlarda işler bir anda ters gitmeye başladı. Dayanıklılık sorunları, strateji ve sürücü hataları, İtalyan ekibin iki şampiyonada birden griye düşmesine yol açtı.

Sonuç olarak Ferrari, bir sezondan daha eli boş dönmüş oldu.

Bu zorlu yılın ardından Mattia Binotto, 2019 yılından bu yana devam eden görevinden istifa etti ve 31 Aralık'ta görevinden ayrılacak.

Söylentilere göre Leclerc ile Binotto'nun arası pek iyi değildi ve buna Elkann ile yaşadığı sorunlar da birleşince, görevinden istifa etti.

Mika Hakkinen, Leclerc ile ilgili iddialar sorulduğunda, "Bilmiyorum."

"Benim yarıştığım dönemde, birinden hoşlanıp hoşlanmadığınızdan ziyade, o kişinin ne kadar iyi, kendisini ne kadar adamış ve ne kadar zeki olduğu önemliydi."

"En önemli şey buydu. Yani mesele birinden hoşlanıp hoşlanmamanız değil. Bunun başarı üzerinde hiçbir etkisi yoktur." dedi.

1998 ve 1999 şampiyonluğunu kazanan Fin pilot, takım olarak birlikte çalışmanın çok önemli olduğunu vurguluyor.

"İnsanların yeteneklerine, bilgilerine ve bağlılıklarına saygı duymalısınız."

"Bilemiyorum, açıkçası bu hikayenin doğruluğu şüpheli."

"Binotto'nun ayrıldığını görmek gerçekten çok üzücü. O harika bir karakteri olan harika bir insan."