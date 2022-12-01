Verstappen, eleştirilerin aksine açık görüşlü biri olduğunu düşünüyor

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Birçok rekor kırdığı sezonu şampiyonlukla noktalayan ve kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaşan Verstappen, pilotaj açısından neredeyse her tür eleştiriyi bertaraf ettiği bir sezonu geride bıraktı.

Ancak özellikle Brezilya GP'sinde takım arkadaşı Sergio Perez'e yol vermemesi nedeniyle eleştirilen Hollandalı pilot, Abu Dhabi'deki son yarışta ise yuhalandı.

Karakteri hakkındaki eleştirileri reddeden Verstappen, kendisini bizzat tanıyan insanların genel görüşten çok daha farklı düşündüğünü öne sürüyor.

Channel 4'e konuşan Verstappen, "Bazı insanlar farklı düşünüyor olabilir ama ben her zaman dürüst biriydim, her zaman açık sözlü oldum."

"Belki bazı insanlar bunu görmüyor ama beni tanıyan herkes her zaman çok açık fikirli olduğumu ve aynı zamanda takım için gerçekten çalıştığımı düşünüyor."

"Beni farklı bir şekilde tanımlayanlar da var, ancak onlar da beni kişisel olarak tanımıyorlar. Yapacak bir şey yok, hayat devam ediyor."

Sezon başlarken 15 galibiyet elde edeceği söylense buna inanıp inanmayacağı sorulan Verstappen, "Hiç sanmıyorum, özellikle de sezona nasıl başladığımız düşünülürse!"

"Bence yaşadığımız sorunları çok hızlı bir şekilde tersine çevirmeyi başardık ve aracı çok daha rekabetçi hale getirdik."

"Takımdaki herkes için inanılmaz bir sezon oldu. Bunun bir parçası olmak da çok eğlenceliydi."

"Ayrıca bu tür sezonların çok sık yaşanmadığını da biliyorum, dolayısıyla bunun kıymetini bilmeli ve tadını çıkarmalısınız."