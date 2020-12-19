Kallenius: "Mercedes, Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi olarak düşünmedi"

Uzun süredir Mercedes'in 2020 sonrasında Formula 1'den fabrika takımını çekeceği ve sadece motor üreticisi olarak sporda kalacağı iddia ediliyordu.

Toto Wolff ve Ola Kallenius bunu defalarca reddetti. Dün itibariyle de fabrika takımının sporda kalacağı kesinleşti.

Yeni anlaşmaya göre takımın yaklaşık %33'lük kısmı INEOS'a satılırken, Daimler'in %33 ve Toto Wolff'un yine %33'lük hissesi olacak.

Takım, yine Mercedes-Benz'in fabrika takımı olarak kalacak ve ayrıca INEOS, Alman ekibe sponsor olmaya devam edip, takım üzerindeki hakimiyetini artıracak.

Ola Kallenius, dün yaptığı açıklamada, Mercedes'in spordan ayrılmayı ciddi olarak düşünmediğine dikkat çekti ve bunun sebeplerini anlattı.

ESPNF1'e konuşan Kallenius, “Basında bazı spekülasyonlar olduğunu biliyorum, ancak Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi şekilde düşünmedik. Çünkü motor sporları, tarihimizin önemli bir parçası ve Mercedes markası, tam anlamıyla yarış pistinde doğdu."

"Ancak yönetim kurulunda, spor ile olan belirli duygusal bağımızın yanında, F1'e olan katılımımızın temel nedenlerini merak ettik, bunu rasyonel bir bakış açısıyla nasıl takip edebileceğimizi sorguladık."

"Doğru cevaplar vermek için gerekli olan soruları cevaplarken bu şekilde dört ana prensip olduğunu belirledik. Öncelikle, bu kaliteli bir gösteri miydi? Ve taraftar grubu neydi?"

"Gördüğümüz gibi geride kalan sezonda, özellikle sosyal medya sayesinde, erişimde bir tür patlayıcı büyüme oldu. Ve temel haber, 15 ila 30 yaşları arasındaki gençlerin sporu akın etmesiydi. Formula 1'in seviyesini aşan başka bir motor sporları serisi daha bilmiyorum. Bu nedenle, ilk soru için olumlu bir yanıta sahiptik."

ola-kallenius-mercedes-benz Nyck de Vries, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"İkinci olarak, Daimler ve Mercedes olarak, sıfır karbonlu bir geleceğe doğru çok net bir yol izledik. Kedimize önümüzdeki 20 yıl içinde bunu başarma hedefi belirledik, yani 2039'a kadar. Bu yıl ekibimizin bu yönde nasıl hareket edeceğini görmek için kriterler belirledik ve teknoloji bunda önemli bir rol oynuyor."

"Formula 1, hibrit güç üniteleri kullanıyor ve elektrikli bileşenlerin rolünün giderek artacağına inanıyorum. Ek olarak, sporumuz hem düşük hem de karbonsuz yeni yakıtlar için bir test laboratuvarı konumunda yer alıyor ve bu da bir rol oynayacak. Peki F1 çevre dostu bir spor olabilir mi? Sanırım zaten bunun için çabalıyoruz."

"Üçüncü nokta ise finansal istikrar. 2021'de yürürlüğe girecek olan bütçe kısıtlamaları bunun başarılmasına yardımcı olacak ve spor ekonomisini daha dengeli hale getirecek. Bu nedenle bu soru da ortadan kalkıyor."

"Son olarak dördüncü nokta, Formula 1 ekibi her zaman maliyetli bir proje olarak kalacak mı? Bir futbol kulübü veya NFL takımı gibi bir franchise olarak organize edilebilir mi? İnsanların buna giderek daha yakından bakmaya başladığını görüyoruz."

"Ineos gibi güçlü bir profesyonel ortağın ortaya çıkması, Sir Jim Ratcliffe gibi bir adamın bize katılma kararını vermiş olması, bu dördüncü soruyu da ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bence karar oldukça net: Formula 1'de kalıyoruz." dedi.