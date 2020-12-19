Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Kallenius: "Mercedes, Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi olarak düşünmedi"

paylaşım
yorumlar
Kallenius: "Mercedes, Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi olarak düşünmedi"
Ekleyen:
, Editör

Daimler CEO'su Ola Kallenius, Mercedes'in Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi olarak düşünmediğini söyledi.

Uzun süredir Mercedes'in 2020 sonrasında Formula 1'den fabrika takımını çekeceği ve sadece motor üreticisi olarak sporda kalacağı iddia ediliyordu.

Toto Wolff ve Ola Kallenius bunu defalarca reddetti. Dün itibariyle de fabrika takımının sporda kalacağı kesinleşti.

Yeni anlaşmaya göre takımın yaklaşık %33'lük kısmı INEOS'a satılırken, Daimler'in %33 ve Toto Wolff'un yine %33'lük hissesi olacak.

Takım, yine Mercedes-Benz'in fabrika takımı olarak kalacak ve ayrıca INEOS, Alman ekibe sponsor olmaya devam edip, takım üzerindeki hakimiyetini artıracak.

Ola Kallenius, dün yaptığı açıklamada, Mercedes'in spordan ayrılmayı ciddi olarak düşünmediğine dikkat çekti ve bunun sebeplerini anlattı.

ESPNF1'e konuşan Kallenius, “Basında bazı spekülasyonlar olduğunu biliyorum, ancak Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi şekilde düşünmedik. Çünkü motor sporları, tarihimizin önemli bir parçası ve Mercedes markası, tam anlamıyla yarış pistinde doğdu."

"Ancak yönetim kurulunda, spor ile olan belirli duygusal bağımızın yanında, F1'e olan katılımımızın temel nedenlerini merak ettik, bunu rasyonel bir bakış açısıyla nasıl takip edebileceğimizi sorguladık."

"Doğru cevaplar vermek için gerekli olan soruları cevaplarken bu şekilde dört ana prensip olduğunu belirledik. Öncelikle, bu kaliteli bir gösteri miydi? Ve taraftar grubu neydi?"

"Gördüğümüz gibi geride kalan sezonda, özellikle sosyal medya sayesinde, erişimde bir tür patlayıcı büyüme oldu. Ve temel haber, 15 ila 30 yaşları arasındaki gençlerin sporu akın etmesiydi. Formula 1'in seviyesini aşan başka bir motor sporları serisi daha bilmiyorum. Bu nedenle, ilk soru için olumlu bir yanıta sahiptik."

ola-kallenius-mercedes-benz

ola-kallenius-mercedes-benz

Nyck de Vries, Mercedes F1 W11

Nyck de Vries, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"İkinci olarak, Daimler ve Mercedes olarak, sıfır karbonlu bir geleceğe doğru çok net bir yol izledik. Kedimize önümüzdeki 20 yıl içinde bunu başarma hedefi belirledik, yani 2039'a kadar. Bu yıl ekibimizin bu yönde nasıl hareket edeceğini görmek için kriterler belirledik ve teknoloji bunda önemli bir rol oynuyor."

"Formula 1, hibrit güç üniteleri kullanıyor ve elektrikli bileşenlerin rolünün giderek artacağına inanıyorum. Ek olarak, sporumuz hem düşük hem de karbonsuz yeni yakıtlar için bir test laboratuvarı konumunda yer alıyor ve bu da bir rol oynayacak. Peki F1 çevre dostu bir spor olabilir mi? Sanırım zaten bunun için çabalıyoruz."

"Üçüncü nokta ise finansal istikrar. 2021'de yürürlüğe girecek olan bütçe kısıtlamaları bunun başarılmasına yardımcı olacak ve spor ekonomisini daha dengeli hale getirecek. Bu nedenle bu soru da ortadan kalkıyor."

"Son olarak dördüncü nokta, Formula 1 ekibi her zaman maliyetli bir proje olarak kalacak mı? Bir futbol kulübü veya NFL takımı gibi bir franchise olarak organize edilebilir mi? İnsanların buna giderek daha yakından bakmaya başladığını görüyoruz."

"Ineos gibi güçlü bir profesyonel ortağın ortaya çıkması, Sir Jim Ratcliffe gibi bir adamın bize katılma kararını vermiş olması, bu dördüncü soruyu da ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bence karar oldukça net: Formula 1'de kalıyoruz." dedi.

 

Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"

Önceki haber

Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"

Binotto: "Vettel'e rekabetçi bir araç veremedik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Vettel'e rekabetçi bir araç veremedik"

Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"

Leclerc ve Hamilton'u eleştiren Ecclestone: "Özel bir yanı yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc ve Hamilton'u eleştiren Ecclestone: "Özel bir yanı yok"

Kallenius: "Mercedes, Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi olarak düşünmedi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kallenius: "Mercedes, Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi olarak düşünmedi"

Ricciardo: "Bu yılın en iyi üç pilotu Hamilton, Verstappen ve ben!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Bu yılın en iyi üç pilotu Hamilton, Verstappen ve ben!"

Horner: "Vettel ve Hulkenberg, 2021 için seçeneğimiz olmadılar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Vettel ve Hulkenberg, 2021 için seçeneğimiz olmadılar"

Hamilton, Wolff'un Mercedes'in patronu olmaya devam etmesinden gurur duyuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Wolff'un Mercedes'in patronu olmaya devam etmesinden gurur duyuyor

Son Haberler

Kallenius: "Mercedes, Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi olarak düşünmedi"
F1 Formula 1 / Son dakika

Kallenius: "Mercedes, Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi olarak düşünmedi"

Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"

Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"

Hamilton, Wolff'un Mercedes'in patronu olmaya devam etmesinden gurur duyuyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Wolff'un Mercedes'in patronu olmaya devam etmesinden gurur duyuyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"

2s
2
Formula 1

Binotto: "Vettel'e rekabetçi bir araç veremedik"

4s
3
Formula 1

Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"

1s
4
Formula 1

Leclerc ve Hamilton'u eleştiren Ecclestone: "Özel bir yanı yok"

1g
5
Formula 1

Kallenius: "Mercedes, Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi olarak düşünmedi"

45 dk

Son Haberler

Kallenius: "Mercedes, Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi olarak düşünmedi"
F1

Kallenius: "Mercedes, Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi olarak düşünmedi"

Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"
F1

Binotto: "Schumacher'in ilk yılı kolay olmayacak"

Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"
F1

Ocon: "Alonso'dan korkmuyorum"

Hamilton, Wolff'un Mercedes'in patronu olmaya devam etmesinden gurur duyuyor
F1

Hamilton, Wolff'un Mercedes'in patronu olmaya devam etmesinden gurur duyuyor

Haas, Mazepin'le ilgili alacağı kararı "gizli" tutacak
F1

Haas, Mazepin'le ilgili alacağı kararı "gizli" tutacak

Son Videolar

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.