F1'in Amerika'daki genişlemesi "beklediklerinden daha uzun" sürüyor

2017'de F1'i satın almasından bu yana, sporun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki varlığını arttırmaya çalışan Liberty Media, son iki yıldır Miami'de ikinci bir Amerika GP'si gerçekleştirmek istiyor.

Ancak projeye karşı olan çok fazla insan var ve bu da bazı değişiklilere yol açmış durumda. Mevcut plana göre yarış pisti, Miami Dolphins'in Hard Rock Stadyumu'nun çevresinde yer alacak ve halka açık yollar kullanılmayacak. Buna ek olarak okul saatleri boyunca pistte herhangi bir sürüş yapılmayacak.

Proje, Şubat ayının başında Miami'de düzenlenen Super Bowl da dahil olmak üzere pek çok etkinliğe karşı çıkan yerel grupların protestolarıyla karşı karşıya kaldı.

Ancak bu ayın başında komisyon üyeleri arasında bir oylama gerçekleşti ve Miami Dolphins'in sahipleri, 6-6'lık sonucun ardından kendi arazisinde pist inşa etme planını devam ettirme konusunda izin alarak, büyük bir zafer elde etmiş oldu.

Bakü'deki BHMSE konferansında Motorsport.com'a konuşan F1 CEO'su ve başkanı Carey, yaşanan gecikmelerden dolayı biraz hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti, ancak serinin Amerika'yla ilgili planların en başından itibaren uzun vadeli olduğuna dikkat çekti.

Carey, “ABD projesinin zaman alacağını biliyorduk. Ama bir noktada evet, umut ettiğimizden daha uzun sürüyor."

“Sanırım bir noktada sinir bozucu çünkü çok fazla zaman geçti ve her zaman bir seviyeye kadar devam eden karmaşıklıklar var gibi görünüyor."

“Gerçekçi konuşmak gerekirse Amerika planımızı, bunu gerçekten yapabilmek için, 5 sene ve üstü bir zaman çerçevesinde oluşturmamız gerek. Zaten baştan beri Amerika'nın, sahip olduğumuz planları iki ya da üç yıl içerisinde değiştirmeyeceğini söyledik."

“Hedef bundan beş ila 10 yıl sonra, ABD'nin bizim için anlamlı bir pazar haline gelmesi olacak. Bu açıdan bakıldığında 12 ay o kadarda uzun bir süre değil, ama tüm bunların devam etmesinin sinir bozucu olmadığı anlamına gelmiyor." dedi.

Roger Penske’nin Indianapolis Motor Speedway’i satın almasının ardından, efsanevi Amerikan pistinin takvime dönebileceği konuşulmaya başlandı.

Penske, yaptığı açıklamalarda Formula 1'i, 2000 ve 2007 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine ev sahipliği yapan Indianapolis'e geri getirme olasılığını değerlendireceklerini söylemişti.

Carey, Penske ile herhangi bir görüşme yapıp yapmadıkları konusunda yorum yapmadı, ancak ilginin farkında olduğunu ve pistin motor sporlarındaki yeri nedeniyle önemli olacağını söyledi.

Carey, “Penske'yi biliyorum ve onlarla iletişime geçtim, ama onları Indianapolis'i almadan önce de tanıyordum."

“Yine de olası konuşmalar hakkında yorum yapmayacağım. Ama elbette ilginin farkındayım.

“Açıkçası motor sporları için ikonik bir pist. Üçlü Taç'ın yani Monako, Le Mans ve Indy'nin bir parçası. Bu, pistin ne anlama geldiğini ortaya koyuyor. Yani motor sporları dünyası için özel bir pist." dedi.