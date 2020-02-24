Elektrifikasyon, Honda'nın Red Bull'la olan kontrat görüşmelerini karmaşıklaştırıyor

Küresel otomobil üreticileri, satabilecekleri benzinli ve dizel araçların sayısı ile tipi konusundaki düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle zorlu iş koşullarıyla karşı karşıya kalmış durumdalar.

Mevcut şartlar tüm üreticileri, büyük yatırıma ihtiyaç duyan fakat kâr marjlarının çok daha düşük olduğu elektrikli araçlara doğru itiyor.

Durum, dünya genelinde en geç 2040 yılına kadar benzinli, dizel ve hibrit motorlu araçların satışının yasadışı haline gelmesini savunan hükümetler nedeniyle daha da karmaşık bir hal almış durumda.

Honda, Red Bull ve AlphaTauri ile olan sözleşmesini sadece bir yıl daha uzattı ve 2021 sonrasında F1'de kalıp kalmayacağı belirsiz.

Geçen sezon, 2015'teki dönüşünden bu yana en iyi sezonunu geçirmesine rağmen Honda, geleceği için temel sorunun pist üstü sonuçları değil, küresel otomobil pazarında yaşanan sorunlar olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Honda’nın F1 patronu Masashi Yamamoto gelecekle ilgili tartışmalar hakkında şunları söyledi: “Red Bull ile 2021'den sonra devam edip etmeme konusunda konuşuyoruz.

“Ancak düşünmemiz gereken bir diğer şey tüm otomobil endüstrisinin elektrifikasyon nedeniyle çok zor bir durumla karşı karşıya kalıyor olması."

“Pek çok şirket büyük yatırımlar yapmak zorunda. Bu yüzden iş tarafını ve programımızı ne kadar verimli çalıştırabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Temel konu bu. ”

Yamamoto’nun bu açıklamaları, Renault'nun yöneticisi Alain Prost'un bu konudaki açıklamalarından kısa bir süre sonra geldi.

Prost, “Otomobil endüstrisinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde hangi teknolojiye sahip olacağını bile bilmiyoruz. Çok aptalca düzenlemeler var. Avrupa'da otomobil endüstrisini öldüreceğiz. Bu,kesinlikle aptalca." demişti.

Elektrikli araçlara olan zorunlu hareket, Formula E'yi kısa vadede Honda için daha çekici hale getirse de, Honda'nın önceliği F1 olarak kalmaya devam ediyor.

“Açıkçası Formula ile ilgileniyoruz ve bilgilere bakıp, bunları topluyoruz. Ama şu anda sadece F1'e odaklanıyoruz ve Formula E'ye katılma planımız yok. F1'e odaklanmamız gerekiyor."