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Formula 1 / Son dakika

DAS'ın gelişi Mercedes'in rakiplerini şaşırttı

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DAS'ın gelişi Mercedes'in rakiplerini şaşırttı
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Şub 2020 09:10

Mercedes'in rakipleri, Alman üreticinin çift eksenli direksiyon adı verilen DAS sistemini test etmesinin kendilerini şaşırttığını kabul ediyorlar.

Lewis Hamilton'ın direksiyon simidini kendine doğru çekerek tekerleklerin açısını ayarladığına dair görüntülerin çıkmasının ardından gözler bir kez daha Mercedes'e çevrildi.

Sistem teknik düzenlemeler uyarınca, FIA tarafından güvenli ve yasal olarak kabul edildi. Ancak sıralama turlarının başlamasından sonra araçta değişiklik yapılmasını kısıtlayan kapalı park kurallarına uyup uymadığı belli değil.

Renault sportif direktörü Alan Permane, kapalı park kuralları konusunda “soru işareti” olmasına rağmen, sistemin yenilikçiliğinden etkilendiğini söyledi.

Permane, “Bence yaptıkları şey ve bunu nasıl yaptıklarının biraz şaşırtıcı olduğunu düşünüyorum."

“Çoğu insan gibi sanırım biz de biraz video analizi yaptık. Ama sanırım tam olarak neler olduğunu bilmiyoruz."

“James [Allison] ve ekibi zekice bir şey yaptılar ve kuşkusuz bu tasarımda çok fazla tur zamanı olduğunu düşünüyorlar."

“Açıkçası Mercedes kendilerine faydası olduğunu düşündükleri bir şey buldu ve bence bu Formula 1 ile ilgili harika şeylerden biri.” dedi.

McLaren takım başkanı Andreas Seidl de Mercedes'i övdü.

Seidl, "Formula 1'de görülmesi harika olan bu tür bir girişim için Mercedes'e şapka çıkarmak gerekiyor."

"Sistem hakkındaki detayları bilmiyorum. Bu yüzden onu veya ne getirdiğini yargılamanın yanlış olduğunu düşünüyorum."

"Şu noktada bir takım olarak bulunduğumuz duruma odaklanmak zorundayız, şimdi Mercedes'ten bir sistem kopyalamaya çalışmak yerine, buna kıyasla daha büyük adımlar atabileceğimiz başka alanlar var." dedi.

Ferrari F1 şefi Mattia Binotto, DAS sisteminin yenilikçiliğini kabul etti, ancak bu yıl Mercedes ile olan mücadelede belirleyici olmasını beklemiyor.

Binotto, “Araçlarda çok fazla yenilik var ve bence Mercedes'teki çözümlerin bazıları Ferrari'den kopyalandı ya da tam tersi oldu."

“[DAS] kesinlikle çarpıcı bir şey. Ama oyunu değiştireceğini düşünmüyorum."

“Bence tüm paketin bir parçası ve bu yüzden iyi bir pakete sahip olduklarını düşünüyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren Şimdi al , Mercedes Şimdi al , Renault F1 Team , Scuderia Ferrari
Editör Luke Smith

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