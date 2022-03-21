Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Bahreyn GP: Pilot performans puanları Sonraki / Brawn: "Korkunç eski araçlar sonrası yeni araçlarla büyük bir adım attık"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

F1 yarışı öncesinde, Cidde'de Husi saldırıları yaşanıyor

Bu hafta sonu Suudi Arabistan GP'nin gerçekleştirileceği Cidde şehrine, Husi milisleri tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor. Formula 1'in yöneticileri ise durumu şimdilik "takip ediyorlar".

Ekleyen:
F1 yarışı öncesinde, Cidde'de Husi saldırıları yaşanıyor
Haberi dinle

F1, ilk olarak geçtiğimiz sezon yarışmaya başladığı Suudi Arabistan'a bu hafta sonu geri dönecek ve Cidde Cadde Pisti'nde tarihteki ikinci Suudi Arabistan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

Ancak tıpkı 2021 yarışı öncesinde olduğu gibi, 2022 yarışı öncesinde de F1 patronları bir sorunla karşı karşıyalar. 

Suudi Arabistan GP 2021 sezonunda takvime girdiğinde, F1 birçok farklı topluluktan ve kuruluştan tepkiler almıştı. Bazıları, insan haklarının kısıtlandığı bir ülkede yarışmanın F1'in "We Race As One" sloganına aykırı olduğunu belirtmişti.

Ayrıca, dünya çapında yaklaşık olarak 45 örgüt, Lewis Hamilton’a, Suudi Arabistan’ın insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cidde’de yapılacak olan GP’yi boykot etmesi için çağrıda bulunmuştu. 

2021 Grand Prix'si, tüm tepkilere rağmen gerçekleştirilmişti. Şimdi ise, 2022 yarışı öncesinde, F1 patronları başka bir sorunla karşı karşıya kaldılar. 

Ayrıca okuyun:

Yarışın yapılacağı Cidde şehrine, Husi milisleri tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor.

Al Arabiya.com'un haberine göre; Husiler, dün akşam Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi ve Formula 1'in ana sponsorlarından Aramco'nun Cidde'de yer alan tesislerini hedef alan saldırılar düzenlediler. 

Bu saldırıda insansız hava araçları ile balistik füzeler kullanıldığı rapor edilirken, Aramco tesisinde yangın çıktı. Saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. 

Buna ek olarak, Arap koalisyonu, Husilerin Cidde'ye gönderdiği 9 insansız hava aracı ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.  

Buna benzer bir olay, 2021'de yine Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen bir FE yarışında yaşanmıştı.

Husiler, Yemen tarafından en az 3 kez saldırı gerçekleştirmişlerdi . Neyse ki bu saldırılar Formula E yarışına veya çevreye zarar vermeden durdurulmuştu. 

İlgili içerik:

Cidde'de yaşanan son gelişmelerin ardından, gözler F1 yönetimine dönmüş durumda. The Sun, yöneticilerin "durumu takip ettiğini" belirtti. 

Cidde Cadde Pisti

Cidde Cadde Pisti

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Biletler
paylaşım
yorumlar

Alakalı video

Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Önceki haber

Bahreyn GP: Pilot performans puanları
Sonraki haber

Brawn: "Korkunç eski araçlar sonrası yeni araçlarla büyük bir adım attık"

Brawn: "Korkunç eski araçlar sonrası yeni araçlarla büyük bir adım attık"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Ricciardo: "Yere basma gücü üretme konusunda gerideyiz" Bahreyn GP
Formula 1

Ricciardo: "Yere basma gücü üretme konusunda gerideyiz"

Norris: "Bulunduğumuz noktaya alışmamız gerekecek" Bahreyn GP
Formula 1

Norris: "Bulunduğumuz noktaya alışmamız gerekecek"

Leclerc, Verstappen'le olan mücadelesinde kullandığı taktiklerden bahsetti Bahreyn GP
Formula 1

Leclerc, Verstappen'le olan mücadelesinde kullandığı taktiklerden bahsetti

Son Haberler

Red Bull'un Bahreyn'deki yakıt pompası sorununun arkasında ne var?
Formula 1 Formula 1

Red Bull'un Bahreyn'deki yakıt pompası sorununun arkasında ne var?

Suudi Arabistan GP organizatörleri, yarışın iptal edileceğini yalanladı
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan GP organizatörleri, yarışın iptal edileceğini yalanladı

Leclerc, son turda motor problemi olduğunu söyleyerek şaka yapmış
Formula 1 Formula 1

Leclerc, son turda motor problemi olduğunu söyleyerek şaka yapmış

Marko: "Max'in pit çıkışında yavaş kalması, takımın hatasıydı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Max'in pit çıkışında yavaş kalması, takımın hatasıydı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.