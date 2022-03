F1 yarışı öncesinde, Cidde'de Husi saldırıları yaşanıyor

Haberi dinle

F1, ilk olarak geçtiğimiz sezon yarışmaya başladığı Suudi Arabistan'a bu hafta sonu geri dönecek ve Cidde Cadde Pisti'nde tarihteki ikinci Suudi Arabistan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

Ancak tıpkı 2021 yarışı öncesinde olduğu gibi, 2022 yarışı öncesinde de F1 patronları bir sorunla karşı karşıyalar.

Suudi Arabistan GP 2021 sezonunda takvime girdiğinde, F1 birçok farklı topluluktan ve kuruluştan tepkiler almıştı. Bazıları, insan haklarının kısıtlandığı bir ülkede yarışmanın F1'in "We Race As One" sloganına aykırı olduğunu belirtmişti.

Ayrıca, dünya çapında yaklaşık olarak 45 örgüt, Lewis Hamilton’a, Suudi Arabistan’ın insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Cidde’de yapılacak olan GP’yi boykot etmesi için çağrıda bulunmuştu.

2021 Grand Prix'si, tüm tepkilere rağmen gerçekleştirilmişti. Şimdi ise, 2022 yarışı öncesinde, F1 patronları başka bir sorunla karşı karşıya kaldılar.

Yarışın yapılacağı Cidde şehrine, Husi milisleri tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor.

Al Arabiya.com'un haberine göre; Husiler, dün akşam Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi ve Formula 1'in ana sponsorlarından Aramco'nun Cidde'de yer alan tesislerini hedef alan saldırılar düzenlediler.

Bu saldırıda insansız hava araçları ile balistik füzeler kullanıldığı rapor edilirken, Aramco tesisinde yangın çıktı. Saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Buna ek olarak, Arap koalisyonu, Husilerin Cidde'ye gönderdiği 9 insansız hava aracı ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

Buna benzer bir olay, 2021'de yine Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen bir FE yarışında yaşanmıştı.

Husiler, Yemen tarafından en az 3 kez saldırı gerçekleştirmişlerdi . Neyse ki bu saldırılar Formula E yarışına veya çevreye zarar vermeden durdurulmuştu.

Cidde'de yaşanan son gelişmelerin ardından, gözler F1 yönetimine dönmüş durumda. The Sun, yöneticilerin "durumu takip ettiğini" belirtti.

Cidde Cadde Pisti Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images