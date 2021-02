İnsan Hakları Örgütü, Hamilton’ı Suudi Arabistan GP’sini boykot etmeye çağırdı

Hamilton 2020 sezonunda, Formula 1’in ırkçılığı bitirmekle ilgili olan ‘End Racism’ kampanyasına ve Black Lives Matter’a destek vermişti. İngiliz pilot, aynı zamanda Bahreyn Grand Prix’sinden önce Bahreyn’li işkence kurbanları için de endişesini dile getirmişti.

Şimdi ise, Codepink, Alliance for Global Justice (Küresel Adalet İttifakı), Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (Bahreyn'deki İnsan Hakları ve Demokrasi için çalışan Amerikalılar) ve International Service for Human Rights (Uluslararası İnsan Hakları Servisi), Hamilton’a bir mektup yazarak, 3-5 Aralık tarihinde Abu Dhabi’de gerçekleştirecek olan Grand Prix ve Suudi Arabistan hakkında konuşmasını istedi.

Carcscoops'un haberine göre Codepink’deki Yemen Kampanyası Koordinatörü Danaka Katovich, ‘’Hamilton defalarca, dünya çapındaki insanları ne kadar önemsediğini gösterdi.’’

‘’Umarım, Loujain AlHathloul gibi Suudi insan hakları savunucularının yanında durur.’’

‘’Bu mektupta, örgütler Loujain AlHathloul gibi kadın hakları savunucularının tutuklanması ve gördükleri muamele hakkında ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Ekim 2019’da vahşi bir şekilde öldürülmesiyle ilgili konular yer alıyor."

"Aynı zamanda, Suudi Arabistan liderlerinin, Birleşmiş Milletler’in "dünyanın en kötü insani krizi" olarak adlandırdığı olayda Yemen'e karşı nasıl bir savaş yürüttüğünü de özetleniyor.’’ dedi.

Mektupta ise şu satırlar yer alıyor: ‘’Suudi Arabistan Krallığı’nın insan hakları ihlalleriyle ilgili derinden endişelenen örgütler olarak, sizden, 2021 yılında Suudi Arabistan’da yapılacak olan yarışa katılımınızı tekrar gözden geçirmenizi istiyoruz.’’

‘’Ancak bu önceki bağlılıklarınızdan dolayı mümkün değilse de, yarışta bir açıklama yapmanızı istiyoruz.’’

Formula 1, 2020 Kasım ayının başlarında, Suudi Arabistan’ın 2021 sezonunda bir yarışa ev sahipliği yapacağını duyurmuştu. O sıralarda Hamilton, yarışla ilgili yorum yapmak için baskı altında bırakılmıştı. Pilot ise bu konuyla ilgili konuşmadan önce, daha fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Mektuba buradan ulaşabilirsiniz.