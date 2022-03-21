Brawn: "Korkunç eski araçlar sonrası yeni araçlarla büyük bir adım attık"

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Pazar günü gerçekleştirilen sezonun ilk yarışı Bahreyn GP, pist üstünde birçok çekişmeye sahne oldu. Bu çekişmeler arasında en öne çıkanı ise Max Verstappen'in ilk pitler sonrası lider Charles Leclerc'e yaptığı bir dizi başarısız geçiş denemesiydi. Son şampiyon, fren sorunları temposunu azaltana kadar liderlik için ciddi bir aktör olmayı sürdürdü.

Formula 1'in yeni çağının şafağı olarak da anılan bu yarış sonrası, yeni kuralların ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan isimlerden Brawn, Bahreyn GP'sinin yalnızca bir başlangıç olduğunu ve FIA'nın yeni araçların takip ve geçişleri nasıl ve ne kadar iyileştirdiğine dair birtakım analizler yapacağını vurguladı.

Autosport'un sporun yeni kurallarla birlikte arzulanan noktaya gelip gelmediğine dair sorularını yanıtlayan Brawn, "Elimizde yalnızca tek bir örnek var, bu yüzden yorum yaparken kendimizi aşmamak lazım. Fakat yarışta hiçbir olumsuzluk görmedik, bu harika bir şey."

"Sürücülerin yorumlarını dinledikten ve FIA toplanan tüm verileri incelemeye başladıktan sonra ne denli ilerleme kaydettiğimizi daha iyi göreceğiz."

"Fakat eski araçlar korkunçtu, bu nedenle net bir adım attığımızı düşünüyorum. Araçların daha rahat yarışabilmesi için ne kadar güçlü bir hazırlık sürecinden geçtiğimizi umarım gösterebilmişizdir."

"Elimizde sadece tek bir çözüm yok, bu noktada durmalıyız. Bu süreci devam ettirmemiz, ne kadar iyi araçlar yaptığımızı ve ne yönde ilerlediğimizi anlamamız, son olarak da bu yönde çalışmayı sürdürmemiz şart." dedi.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1 çatısı altında yeni kuralların yazılmasına yardımcı olan mühendis ekibi, bu sezondan itibaren FIA teknik departmanında yer alacaklar. Bu, takımların düzgün bir şekilde analiz edilebilecek verilere doğrudan erişimleri olacağı anlamına geliyor.

Brawn, "Tüm verileri ve bilgileri güzel bir şekilde analiz edecek, takımlardan ve sürücülerden geri bildirim alacağız."

"Bunun bir süreç olduğunu, tek elden bir çözüm olmadığını her zaman söyledim, bu yüzden süreci devam ettirmemiz gerekiyor.

"Yeni kuralları yazan ekip artık FIA çatısı altında yer alacak, böylece takımlar tüm araç verilerine yasal olarak erişebilecekler. İstedikleri tüm verilere bakabilirler, neyin iyileştirilmesi gerektiğini ve nasıl ilerlediğimizi de görebilirler.

"Bu süreci devam ettirebilirsek ve gelecekte yeni araçların önceliklerine daha rahat yarışabilmeyi ekleyebilirsek, bu çok doğru bir hamle olacak." dedi.

Brawn, en iyi takımların avantajlarını korumaları sonrası gridin yeniden dengesiz bir hal alacağına dair herhangi bir endişeye sahip olmadığını da ekliyor.

Brawn, "Açıkçası yeni kurallara iki ya da üç takım tam olarak uyum sağlayamamış gibi görünüyor. Ama o kadar da kötü değildi. Her zaman olduğu gibi iki ya da üç takım şampiyonluk savaşı verir, orta grup da gücünü korursa bunun bizi mutlu etmesi gerektiğini düşünüyorum. En önemlisi ise bu araçların yarışabiliyor olması.

“Bütçe sınırının yaratacağı etkiyi de göz ardı etmemelisiniz, çünkü şu anda hiçbir takım sorunlarını çözmek için programlarına 100 milyon dolar daha koyamayacak.

"Yani her takım düz bir gelişim eğrisine sahip olacak, bu yüzden kimse geri adım atmayacak. Birçok faktörü bir araya getirmeyi başardık, dolayısıyla harika bir yıl geçirmeyi dört gözle bekleyebiliriz.” dedi.

Mohammed bin Sulayem, President, FIA, Stefano Domenicali, Chairman, Formula 1 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

F1 CEO'su Stefano Domenicali ise, Bahreyn'deki yarışın bir dizi farklı lastik stratejisiyle birlikte heyecan kazandığını düşünüyor.

Domenicali, "Öncelikle Pirelli'nin yaptığı işi hafife almamalıyız, çünkü bildiğiniz gibi lastikler büyük bir ilgi odağı oldu"

“Farklı pit stop stratejilerinin yarışa bambaşka bir hava kattığını düşünüyorum, bazıları doğru stratejileri uyguladı yaptı, bazıları uygulayamadı. Bu sporun harika bir parçası."

"Öte yandan, sayamayacağım kadar çok geçiş gördük, bu da seyirci için olumlu."

"Ross'un dediği gibi adım adım ilerlememiz gerekiyor ama ilk sinyaller çok cesaret verici. Bütün herkesin doğru işi yaptığından emin olmalıyız."

"Gördüklerimizden başka söyleyebileceğim şey, pistte büyük bir mücadele olduğu ve tüm sürücülerin de bunun bir parçası olduğuydu. Bu ilk yarış için iyiye işaret ve umalım ki bir sonraki yarışta da devam etsin." dedi.

Domenicali, Ferrari'nin erken başarısının önümüzdeki ay yapılacak Emilia Romagna GP için büyük bir destek olacağını da açıkça belirtti.

F1 CEO'su, "Hiç şüphe yok ki Ferrari'nin rekabetçi olduğunu görmek herkes için çok iyi, bu yüzden bunun organizatörün satacağı bilet sayısını etkileyeceğinden eminim ve Imola'da eski günlerdeki gibi büyük bir kalabalık bekliyorum." dedi.