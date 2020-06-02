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Formula 1 / Son dakika

F1, yarış formatını değiştirmek istiyor fakat kısa süreli denemeler yapmayacak

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F1, yarış formatını değiştirmek istiyor fakat kısa süreli denemeler yapmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Haz 2020 20:04

Formula 1 patronu Chase Carey, sporun kabul görmeyen ters gridli sıralama yarışı düşüncesine rağmen, 2020'de farklı yarış formatları denemek için çeşitli fikirleri gözden geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Carey, Red Bull Ring ve Silverstone'daki yarışların ikicisini daha renkli hale getirmek için, sıralama turları yerine 30 dakika üzerinden gerçekleştirilen bir ters gridli sıralama yarışı fikrini denemek kullanmak istiyordu.

Ancak bu noktada kural değişikliği için 10 takımın tamamının olumlu oyu gerekiyor ve Mercedes bu fikri kabul etmedi.

Buna rağmen Carey, yeni fikirleri dikkate almaya devam edeceklerini ancak kısa süreli denemeler yapmayacaklarını belirtti.

F1'in resmi internet sitesine konuşan Carey, "Son birkaç yıldır sporu onurlandıran ve sporu harika yapan şeylere saygı duyan, ancak taraftarların deneyimini arttırabilecek değişiklikler olduğunu düşündüğümüz şeyleri yapmanın yollarına bakmamız gerektiğine dair çeşitli tartışmalar yaptık."

"Bu çifte yarışlar hakkında, koronavirüs sürecinde birkaç kez konuştuk. Bu noktada, tüm takımların memnun olmadığı bir ters grid hakkında planladığımız bir şey vardı ve böyle kısa bir zaman diliminde değişiklikler yapmak için oybirliğiyle destek gerekiyordu."

"Fikirlere bakmaya devam edeceğiz. Bunların kısa süreli denemeler olmadığından emin olmak istiyoruz. Buun harika bir tarihe, harika kahramanlara, harika starlara, inanılmaz yetenekli sürücülere sahip bir spor olduğunu biliyoruz ve bir noktaya kadar her şeye saygı göstermek istiyoruz. Ancak bunun bazı değişiklikler yapmanın yollarını aramayacağımız anlamına gelmediğinden de emin olmak istiyoruz." dedi.

Carey, 2020 sezonunun olağandışı formatının, farklı şeyler deneme fırsatı verdiğini de belirtti.

“Bu sezon bir dereceye kadar eşsiz olacak ve bize farklı şeyler deneme konusunda fırsatlar veriyor. Bence her zaman kendimize meydan okumak ve sporu daha iyi hale getirmek için yapabileceğimiz başka şeyler olup olmadığına bakmak istiyoruz.”

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Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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