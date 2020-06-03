Binotto: "Sezonun başlaması, normal hayata dönüşün ilk işaretleri"

Formula 1, 2019'un Aralık ayından bu yana hiçbir yarış düzenelyemezken, F1 araçlarıyla yapılan son test Şubat ayındaydı.

Koronavirüsün tüm dünyadaki etkisi hafiflemeye başladı ve F1 sezonu 5 Temmuz'da seyircisiz şekilde Avusturya'da başlayacak.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde Ferrari takım patronu Mattia Binotto şöyle dedi: "Spor bizim tutkumuz ve biz İtalyanlar için, günlük yaşantımızın önemli bir bölümünü temsil ediyor. Sezonun yeniden başlaması sadece iyimser olmak için bir sebep değil değil, aynı zamanda normal yaşama dönme yolunda atılmış yeni bir adım olduğu için çok önemli bir an."

"Ailemle uzun bir tecrit dönemi geçirecek kadar şanslıydım, ancak evden çalışmaya devam ettim. Bu dönem bazı öncelikleri gözden geçirmeme izin verdi. Örneğin daha az kaynakla bile daha önce yapılan bazı şeyleri yapabilirsiniz."

“Karantina döneminde internet, sadece takımımız için değil tüm sporlar için önemli kararlar verildiği göz önüne alındığında, meslektaşlarımızla bağlantıda kalmamıza ve özellikle hassas bir dönemde çalışmaya devam etmemize olanak tanıdı. Kısa ve orta vadeli gelecek için bazı önemli noktalarla başa çıkmak hiç de kolay değildi, ancak Ferrari, hem çalışanlarına hem de daha genel olarak Formula 1'e karşı güçlü bir sorumluluk duygusu ile hareket etti."

“Yaklaşık bir ay sonra tekrar piste çıkacağız ve 3 Temmuz, çok özel bir sezonun açılış yarışı olan Avusturya Grand Prix'si hafta sonunun ilk günü olacak. Sezona kesinlikle seyircisiz ve tüm katılımcıların sağlığını garanti etmek için çok sıkı bir güvenlik protokolü uygulanan bir dizi Avrupa yarışıyla başlayacağız. Taraftarlarımızı tribünlerde görememek çok garip olacak. Fakat sevdiğimiz işi yapmaya geri dönmek ve motorlarımızın kükremesini uzaktan duymak bizim için büyük bir heyecan olacak." dedi.