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Formula 1 / Son dakika

Horner: "F1, bir 'muhasabe şampiyonası' olmaktan kaçınmak zorunda"

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Horner: "F1, bir 'muhasabe şampiyonası' olmaktan kaçınmak zorunda"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Haz 2020 19:24

Red Bull takım patronu Christian Horner, sporun bir "muhasebe şampiyonasına" dönüşmekten kaçınmasını umut ediyor.

F1'in patronları ve takımları arasında haftalardır devam eden görüşmelerin ardından, geçen hafta maliyetleri düşürmeyi ve F1'i daha heyecan verici hale getirmeyi amaçlayan önemli bir kural paketi FIA tarafından resmen kabul edildi.

Her ne kadar plan oybirliğiyle desteklense de, gelecekte ortaya çıkabilecek tartışmalardan kaçınmak için 145 milyon dolarlık bütçe sınırının bazı yönlerinin hâlâ ele alınması gerekiyor.

Red Bull takım başkanı Christian Horner, Motorsport.com'a şöyle dedi: “Bence çok fazla iş var, özellikle üç büyük takım tarafından çok fazla şey yapıldı ve biz de tüm düzeni destekledik. Sporun yararına faydacı bir görüş benimsedik."

“Bu, bazı bölgelerde acı vericiydi. Ancak, hâlâ sonuçlandırılması gereken bazı ayrıntılar olmasına rağmen, F1'in bu düzenlemeler ile daha güçlü olacağını düşünüyorum."

En büyük zorluklardan biri, takımlar arasında farklı iş modelleri varken harcamaların nasıl izleneceği olacak. Red Bull bağımsız bir takım. Fakat Ferrari’nin F1 takımı, yol otomobiliyle ilgili mevcut işinin bir parçası. Mercedes’in de ana şirketi ile yakın bağları vardır.

Ayrıca para birimiyle ilgili potansiyel dalgalanmalar da dahil olmak üzere, belirli takımlara zarar verebilecek çeşitli konular da var.

"Bu, döviz kurundaki dalgalanmalar gibi ayrıntılı şeylerle ilgili. Bu, karmaşık bir kural dizisi ve şüphesiz ilk versiyonda dikkate alınmayan ve açıklığa kavuşturulması gereken şeyler olacak."

Bütçe sınırı kuralları ortaya çıktıkça belirecek bazı tartışmalı sorunlar olup olmayacağı sorusuna, Horner, “Ne yazık ki bunun neredeyse kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Umarım pistte sonuçlanan bir şampiyona yerine, bir muhasebe şampiyonasına sahip olmayız." yanıtını verdi.

Bu nedenle Horner, takımların FIA'ya konunun takibi konusunda inanmasının çok önemli olduğunu belirtti.

“FIA'ya güvenmek zorundayız. Kabul ettiğimiz bir dizi kural var ve buna bağlı kalacağız."

“Ancak kaçınılmaz olarak karmaşık bir durum ve farklı yapılar var. Organizasyonlar ve otomotiv üreticileri içinde olan takımlar var. Bunu adil bir şekilde izlendiği konusunda FIA'ya büyük güven duymalıyız. ”

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Seri Formula 1
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Editör Jonathan Noble

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